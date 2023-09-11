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Шпинатное тесто на вареники: традиционное украинское блюдо по-новому

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
1 мин
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Шпинатное тесто на вареники: традиционное украинское блюдо по-новому

Как сделать шпинатное тесто на варениках? / Фото: YouTube

Попытайтесь приготовить традиционное украинское блюдо по-новому, добавив к тесту на вареники немного шпината. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это невероятно вкусно и полезно.

Все ингредиенты для шпинатного теста рассчитаны на достаточно большую порцию. Начинку можно добавлять по своему вкусу: сладкую или соленую.

Ингредиенты

шпинат (замороженный или свежий)
100 г
вода
300 г
яйца
2 шт
мука
800 г
соль
1/2 чайные ложки
растительное масло
40 г
  1. Если вы используете замороженный шпинат, его нужно предварительно разморозить. Затем выложить в чашу блендера, добавить воду и хорошо взбить.
  2. Смешать муку с солью, добавить яйца, а затем смешать со шпинатной водой.
  3. Замесить тесто, а когда оно начнет собираться в комочек, добавить растительное масло и вымешать до гладкости.
  4. Выложить в миску, накрыть пищевой пленкой или полотенцем. Дать постоять 30 мин, чтобы тесто стало еще более эластичным.
  5. После этого можно раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности.

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Дата публикации
Просмотры
296
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