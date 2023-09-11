Шпинатное тесто на вареники: традиционное украинское блюдо по-новому

Попытайтесь приготовить традиционное украинское блюдо по-новому, добавив к тесту на вареники немного шпината. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это невероятно вкусно и полезно.
Все ингредиенты для шпинатного теста рассчитаны на достаточно большую порцию. Начинку можно добавлять по своему вкусу: сладкую или соленую.
Ингредиенты
- шпинат (замороженный или свежий)
- 100 г
- вода
- 300 г
- яйца
- 2 шт
- мука
- 800 г
- соль
- 1/2 чайные ложки
- растительное масло
- 40 г
- Если вы используете замороженный шпинат, его нужно предварительно разморозить. Затем выложить в чашу блендера, добавить воду и хорошо взбить.
- Смешать муку с солью, добавить яйца, а затем смешать со шпинатной водой.
- Замесить тесто, а когда оно начнет собираться в комочек, добавить растительное масло и вымешать до гладкости.
- Выложить в миску, накрыть пищевой пленкой или полотенцем. Дать постоять 30 мин, чтобы тесто стало еще более эластичным.
- После этого можно раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности.