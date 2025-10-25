ТСН в социальных сетях

235
1 мин

Скумбрия за 10 минут в пакете: простой рецепт для идеального вкуса и чистой кухни

Чтобы получить невероятно вкусную скумбрию, понадобится всего минимум ингредиентов и усилий. Покажем, как приготовить сочную рыбу, которая станет изюминкой любого стола.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
13 минут
234 ккал
Скумбрия в пакете: рецепт

Скумбрия в пакете: рецепт / © unsplash.com

Готовя эту вкусность дома, вы не только контролируете состав маринада, но и экономите деньги. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилинка”.

Ингредиенты

сельдь
1-2 штуки
соль
1 ст. ложка
сахар
1 ч. ложка
лавровый лист, черный перец горошком
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала тщательно промойте свежую рыбу, отрежьте голову и уберите плавники и хвост. В полиэтиленовый пакет насыпьте сахар и соль, добавьте несколько горошин черного перца и лавровый лист — именно они подарят рыбе нежный и утонченный аромат.

  2. Далее положите скумбрию в пакет и равномерно натрите ее этой ароматной смесью со всех сторон. Завяжите пакет и оставьте в холодильнике на 24 часа. На следующий день рыба готова: нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

235
