Скумбрия за 10 минут в пакете: простой рецепт для идеального вкуса и чистой кухни
Чтобы получить невероятно вкусную скумбрию, понадобится всего минимум ингредиентов и усилий. Покажем, как приготовить сочную рыбу, которая станет изюминкой любого стола.
Готовя эту вкусность дома, вы не только контролируете состав маринада, но и экономите деньги. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилинка”.
Ингредиенты
- сельдь
- 1-2 штуки
- соль
- 1 ст. ложка
- сахар
- 1 ч. ложка
- лавровый лист, черный перец горошком
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала тщательно промойте свежую рыбу, отрежьте голову и уберите плавники и хвост. В полиэтиленовый пакет насыпьте сахар и соль, добавьте несколько горошин черного перца и лавровый лист — именно они подарят рыбе нежный и утонченный аромат.
Далее положите скумбрию в пакет и равномерно натрите ее этой ароматной смесью со всех сторон. Завяжите пакет и оставьте в холодильнике на 24 часа. На следующий день рыба готова: нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!