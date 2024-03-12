Скумбрия, запеченная с картофелем в рукаве

Главное преимущество приготовления скумбрии в рукаве - то, что после приготовления не надо мыть противень, а запах от рыбы будет минимальным. Это полноценное второе блюдо на обед или ужин, так как рыба одновременно запекается в рукаве с картофелем и овощами. Почистите рыбу и овощи, нарежьте, посыпьте специями. Положите в рукав для запекания и отправьте запекаться.
Ингредиенты
- скумбрия свежемороженая
- 2 шт.
- картофель
- 6 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- приправа для рыбы
- перец черный молотый
- соль
- Удалите у рыбы голову, хвост, плавники и внутренности. Промойте под проточной водой и обсушите. Тушки разрежьте на порционные кусочки. Рыбу посолите внутри и снаружи, присыпьте специями.
- Картофель, морковь и лук очистите.
- Картофель нарежьте средними ломтиками, морковь - кубиками, а лук - полукольцами. Добавьте перец и соль. Все соедините и перемешайте.
- Овощи поместите в рукав для запекания, поверх овощей выложите скумбрию. Завяжите рукав для запекания с двух сторон и переложите на противень. Сверху рукава сделайте несколько проколов зубочисткой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 35 минут. Достаньте из духовки, аккуратно разрежьте рукав. Выложите скумбрию с овощами на блюдо.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
- Овощи можно добавить любые.
Читайте также: