Скумбрия, запеченная с картофелем в рукаве

Главное преимущество приготовления скумбрии в рукаве - то, что после приготовления не надо мыть противень, а запах от рыбы будет минимальным. Это полноценное второе блюдо на обед или ужин, так как рыба одновременно запекается в рукаве с картофелем и овощами. Почистите рыбу и овощи, нарежьте, посыпьте специями. Положите в рукав для запекания и отправьте запекаться.