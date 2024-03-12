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Скумбрия, запеченная с картофелем в рукаве

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
122 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
408
Время на прочтение
1 мин
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Скумбрия, запеченная с картофелем в рукаве

Скумбрия запеченная с картофелем в рукаве / Фото: Credits

Главное преимущество приготовления скумбрии в рукаве - то, что после приготовления не надо мыть противень, а запах от рыбы будет минимальным. Это полноценное второе блюдо на обед или ужин, так как рыба одновременно запекается в рукаве с картофелем и овощами. Почистите рыбу и овощи, нарежьте, посыпьте специями. Положите в рукав для запекания и отправьте запекаться.

Ингредиенты

скумбрия свежемороженая
2 шт.
картофель
6 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
приправа для рыбы
перец черный молотый
соль
  1. Удалите у рыбы голову, хвост, плавники и внутренности. Промойте под проточной водой и обсушите. Тушки разрежьте на порционные кусочки. Рыбу посолите внутри и снаружи, присыпьте специями.
  2. Картофель, морковь и лук очистите.
  3. Картофель нарежьте средними ломтиками, морковь - кубиками, а лук - полукольцами. Добавьте перец и соль. Все соедините и перемешайте.
  4. Овощи поместите в рукав для запекания, поверх овощей выложите скумбрию. Завяжите рукав для запекания с двух сторон и переложите на противень. Сверху рукава сделайте несколько проколов зубочисткой.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 35 минут. Достаньте из духовки, аккуратно разрежьте рукав. Выложите скумбрию с овощами на блюдо.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.
  • Овощи можно добавить любые. 

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