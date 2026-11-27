Плов с тыквой

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Плов традиционно ассоциируется с рисом, мясом и овощами, но есть и сладкие варианты этого блюда. Один из них готовят с тыквой, яблоками, курагой и изюмом. Благодаря сочетанию фруктов, меда и ароматных специй черт приобретает приятный сладкий вкус. Рецептом такого необычного плова поделилось кулинарное издание SHUBA.

Ингредиенты для сладкого плова

На 4 порции понадобятся:

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рис басмати или другой длиннозернистый — 250 г;

тыква — 300 г;

яблоки — 2 шт.;

курага — 70 г;

изюм — 30 г;

грецкие орехи — 40 г;

сливочное масло — 50 г;

вода — 450 мл;

мед — 1 ст. л.;

молотая корица — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — небольшая щепотка.

Как приготовить плов с тыквой и фруктами

Подготовьте рис и сухофрукты

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Рис несколько раз промойте холодной водой, пока она не станет почти прозрачной. Это поможет удалить лишний крахмал, благодаря чему готовый плов будет более рассыпчатым.

Курагу нарежьте небольшими кусочками. Изюм промойте, залейте теплой водой на пять минут, после чего откиньте на сито. Так же можно ненадолго замочить курагу, если она слишком сухая.

Нарежьте тыкву и яблоки

Тыкву очистите от кожуры и семян. Мякоть нарежьте примерно одинаковыми кубиками размером 1,5-2 см.

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Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте кусочками. Кожицу можно оставить, если она тонкая. Лучше выбрать плотные кисло-сладкие яблоки, которые не разварятся во время приготовления.

Грецкие орехи измельчите ножом.

Приготовьте тыкву с фруктами

В кастрюле с толстым дном или глубокой сковороде растопите сливочное масло. Выложите тыкву и обжаривайте на среднем огне примерно 4–5 минут, периодически помешивая.

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После этого добавьте яблоки, курагу и изюм. Положите мед, корицу, ванильный сахар и щепотку соли.

Осторожно перемешайте и прогрейте еще 2–3 минуты. За это время фрукты начнут отдавать сок, а тыква пропитается ароматом специй.

Добавьте рис

На тыквенно-фруктовую смесь постепенно выложите промытый рис. Разделите его по поверхности, но не перемешивайте с другими ингредиентами.

Аккуратно влейте 450 мл горячей воды. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения.

После этого убавьте огонь до минимального и готовьте примерно 15–18 минут, пока рис не впитает жидкость и не станет мягким.

Во время приготовления плов лучше не перемешивать, чтобы зерна риса не слипались, а кусочки фруктов не превратились в пюре.

Дайте плову настояться

Когда рис готов, выключите огонь, но не снимайте крышку еще 10 минут. За это время блюдо настоится, а рис впитает остатки влаги и фруктовый аромат.

Затем осторожно перемешайте плов, добавьте измельченные грецкие орехи и подавайте к столу.

Что сделать, чтобы сладкий плов получился вкусным

Для этого блюда лучше всего использовать длиннозернистый рис или басмати. Он хорошо держит форму и при правильном приготовлении остается рассыпчатым.

Тыкву желательно выбирать сладких сортов, например мускатную. Важно не нарезать его слишком мелко, иначе во время тушения он может развариться.

Если яблоки и сухофрукты достаточно сладкие, количество меда можно снизить или вообще его не добавлять. Вместо кураги также подойдут чернослив или сушеные яблоки.

Орехи лучше добавлять непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.

Если во время приготовления вся вода уже впиталась, но рис еще жесткий, можно долить немного горячей воды и подержать блюдо под крышкой на слабом огне еще несколько минут.

Готовый плов подходит как теплым, так и охлажденным. По желанию его можно дополнить натуральным йогуртом.

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