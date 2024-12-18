Категория
Вторые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сочная серединка и хрустящая корочка: рецепт вкусных котлет из кулинарной книги 1947 года

Время готовки
1 ч. 2 мин.
Пищевая ценность на 100 г
108 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
929
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Сочная серединка и хрустящая корочка: рецепт вкусных котлет из кулинарной книги 1947 года

Котлеты по рецепту 1947 года / Фото: pixabay.com

Котлеты по этому старому рецепту получаются невероятно сочные, вкусные и хрустящие снаружи. Главное – правильно подобрать ингредиенты и их количество.

Обязательно попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту из старой книги. Вы не пожалеете.

Ингредиенты

свинина
400 г
говядина
300 г
луковица
1 шт.
чеснок
1 зубчик
белый хлеб
100 г
сливки
70 мл
мука
50 г
масло
для жарки
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Мясо перекрутить в мясорубке, добавить измельченный лук и чеснок. Перемешать. У хлеба отрезать корочку, мякоть залить сливками и оставить на 10 минут. Выложить в глубокую миску мягкий хлеб, фарш, посолить и поперчить. Перемешать до однородности. Хорошо отбить, чтобы он держал форму.
  2. После затворения фарш оставить в холодильнике на 10 минут, после этого влажными руками сформуйте котлеты, отражая еще раз на этапе формовки. Обвалять каждую в муке с обеих сторон.
  3. Налить растительное масло в сковороду, нагреть и выложить котлеты. Обжарить 1-2 минуты до золотистой корочки с обеих сторон. Затем убавить огонь, накрыть крышкой и жарить еще 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Похожие темы:

Следующая публикация