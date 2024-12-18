Сочная серединка и хрустящая корочка: рецепт вкусных котлет из кулинарной книги 1947 года

Котлеты по этому старому рецепту получаются невероятно сочные, вкусные и хрустящие снаружи. Главное – правильно подобрать ингредиенты и их количество.
Обязательно попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту из старой книги. Вы не пожалеете.
Ингредиенты
- свинина
- 400 г
- говядина
- 300 г
- луковица
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- белый хлеб
- 100 г
- сливки
- 70 мл
- мука
- 50 г
- масло
- для жарки
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Мясо перекрутить в мясорубке, добавить измельченный лук и чеснок. Перемешать. У хлеба отрезать корочку, мякоть залить сливками и оставить на 10 минут. Выложить в глубокую миску мягкий хлеб, фарш, посолить и поперчить. Перемешать до однородности. Хорошо отбить, чтобы он держал форму.
- После затворения фарш оставить в холодильнике на 10 минут, после этого влажными руками сформуйте котлеты, отражая еще раз на этапе формовки. Обвалять каждую в муке с обеих сторон.
- Налить растительное масло в сковороду, нагреть и выложить котлеты. Обжарить 1-2 минуты до золотистой корочки с обеих сторон. Затем убавить огонь, накрыть крышкой и жарить еще 15-20 минут.
Приятного аппетита!