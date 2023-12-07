Сочное куриное филе с сыром и ананасом в духовке: праздничный рецепт

Вам потребуется всего три основных ингредиента, 20 минут времени и горячее блюдо готово. Сочетание куриного филе и ананаса – беспроигрышный вариант для праздничного стола. А приготовление блюда в духовке позволяет мясу пропитаться сладким вкусом ананаса и сохранить сочность.