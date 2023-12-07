Сочное куриное филе с сыром и ананасом в духовке: праздничный рецепт

Вам потребуется всего три основных ингредиента, 20 минут времени и горячее блюдо готово. Сочетание куриного филе и ананаса – беспроигрышный вариант для праздничного стола. А приготовление блюда в духовке позволяет мясу пропитаться сладким вкусом ананаса и сохранить сочность.
Ингредиенты
- куриное филе
- 800 г
- ананасы консервированные
- 300 г
- сыр твердый
- 200 г
- майонез
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Куриное филе нарежьте вдоль на кусочки. Выложите на застеленный пергаментом противень. Посолите и поперчите. Мясо смажьте майонезом.
- С ананаса слейте жидкость и нарежьте на тонкие кусочки. Выложите на куриное филе. Посыпьте сыром, натертым на крупной терке.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Противень не должен быть большим, все ингредиенты должны быть уложены близко друг к другу.
- Майонез можно заменить сметаной.