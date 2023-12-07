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Сочное куриное филе с сыром и ананасом в духовке: праздничный рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
162 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
605
Время на прочтение
1 мин
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Сочное куриное филе с сыром и ананасом в духовке: праздничный рецепт

Сочное куриное филе с сыром и ананасом в духовке / Фото: Credits

Вам потребуется всего три основных ингредиента, 20 минут времени и горячее блюдо готово. Сочетание куриного филе и ананаса – беспроигрышный вариант для праздничного стола. А приготовление блюда в духовке позволяет мясу пропитаться сладким вкусом ананаса и сохранить сочность.

Ингредиенты

куриное филе
800 г
ананасы консервированные
300 г
сыр твердый
200 г
майонез
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1.  Куриное филе нарежьте вдоль на кусочки. Выложите на застеленный пергаментом противень. Посолите и поперчите. Мясо смажьте майонезом.
  2. С ананаса слейте жидкость и нарежьте на тонкие кусочки. Выложите на куриное филе. Посыпьте сыром, натертым на крупной терке.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Противень не должен быть большим, все ингредиенты должны быть уложены близко друг к другу.
  • Майонез можно заменить сметаной.

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Дата публикации
Просмотры
605
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