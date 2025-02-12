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Сочные котлеты по-немецки: добавьте в фарш один интересный ингредиент

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1680
Время на прочтение
1 мин
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Сочные котлеты по-немецки: добавьте в фарш один интересный ингредиент

Котлеты по-немецки с маринованными огурцами / Фото: Unsplash

Что добавляют в фарш немецкие повара, чтобы котлеты получились идеально сочными.

Немногим известно, что маринованные огурцы могут сделать котлеты чрезвычайно сочными. Они настолько нежны, что при надкусывании буквально наполняются соком. При этом вкус огурца совсем не доминирует в блюде.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
лук
100 г
маринованные огурцы
100 г
белый хлеб
3 ломтика
чеснок
1 зубчик
яйцо
1 шт.
соль, перец, специи
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Филе вместе с луком, маринованными огурцами, чесноком и хлебом измельчаем с помощью мясорубки. Если у вас мощный блендер, можно им воспользоваться.
  2. К полученной массе добавляем яйцо, соль и излюбленные специи. Хорошо перемешиваем, чтобы фарш стал однородным, после чего формируем котлеты.
  3. Лучше всего запекать их в духовке. Для этого смазываем маслом противень или форму для запекания и выкладываем котлеты.
  4. Готовим примерно 30 минут при температуре 180°C.

Приятного аппетита!

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