Сочные котлеты по-немецки: добавьте в фарш один интересный ингредиент

Немногим известно, что маринованные огурцы могут сделать котлеты чрезвычайно сочными. Они настолько нежны, что при надкусывании буквально наполняются соком. При этом вкус огурца совсем не доминирует в блюде.

Ингредиенты куриное филе 500 г лук 100 г маринованные огурцы 100 г белый хлеб 3 ломтика чеснок 1 зубчик яйцо 1 шт. соль, перец, специи по вкусу

Процесс приготовления:

Филе вместе с луком, маринованными огурцами, чесноком и хлебом измельчаем с помощью мясорубки. Если у вас мощный блендер, можно им воспользоваться. К полученной массе добавляем яйцо, соль и излюбленные специи. Хорошо перемешиваем, чтобы фарш стал однородным, после чего формируем котлеты. Лучше всего запекать их в духовке. Для этого смазываем маслом противень или форму для запекания и выкладываем котлеты. Готовим примерно 30 минут при температуре 180°C.

Приятного аппетита!

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