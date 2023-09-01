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Сочные мазурики: рецепт украинского традиционного блюда, которое накормит всю семью

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
485
Время на прочтение
1 мин
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Сочные мазурики: рецепт украинского традиционного блюда, которое накормит всю семью

Мазурики по-волынски: рецепт / Фото: YouTube

Украинская традиционная кухня – удивительный мир, который не стоит забывать. Как приготовить мазурики по-волынски: рецепт, который поможет накормить всю семью.

Есть много вариантов, чтобы вкусно и полезно приготовить мясо на ужин для всей семьи. Мы же сегодня предлагаем украинское традиционное блюдо мазурики по-волынски.

Ингредиенты

куриное филе
800 г
яйца куриные
3 шт
сыр
50 г
сливочное масло
50 г
молоко
25 мл
чеснок
по вкусу
соль
щепотка
панировочные сухари
50 г

Способ приготовления:

  1. В первую очередь из индюшачьего филе нужно приготовить фарш. Для этого мясо пропускают через мясорубку. Чтобы фарш был более податливым и нежным, эта операция проводится несколько раз.
  2. Теперь будущие мазурики нужно наполнить. Добавьте к прокрученной индейке растопленное сливочное масло, взбитые яйца, молоко и творог, который предварительно нужно натереть на мелкой терке. Все тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
  3. Теперь фарш нужно посолить и поперчить по вкусу, добавьте немного сухого или выжатого чеснока. Снова все тщательно вымешайте.
  4. На этом этапе, если вы не торопитесь, лучше дать мясу настояться и впитать в себя приправы.
  5. Затем сформуйте из фарша продолговатые котлетки, обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на сковороде с раскаленным маслом с двух сторон до золотистости.

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Дата публикации
Просмотры
485
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