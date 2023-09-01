Сочные мазурики: рецепт украинского традиционного блюда, которое накормит всю семью

Украинская традиционная кухня – удивительный мир, который не стоит забывать. Как приготовить мазурики по-волынски: рецепт, который поможет накормить всю семью.
Есть много вариантов, чтобы вкусно и полезно приготовить мясо на ужин для всей семьи. Мы же сегодня предлагаем украинское традиционное блюдо мазурики по-волынски.
Ингредиенты
- куриное филе
- 800 г
- яйца куриные
- 3 шт
- сыр
- 50 г
- сливочное масло
- 50 г
- молоко
- 25 мл
- чеснок
- по вкусу
- соль
- щепотка
- панировочные сухари
- 50 г
Способ приготовления:
- В первую очередь из индюшачьего филе нужно приготовить фарш. Для этого мясо пропускают через мясорубку. Чтобы фарш был более податливым и нежным, эта операция проводится несколько раз.
- Теперь будущие мазурики нужно наполнить. Добавьте к прокрученной индейке растопленное сливочное масло, взбитые яйца, молоко и творог, который предварительно нужно натереть на мелкой терке. Все тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
- Теперь фарш нужно посолить и поперчить по вкусу, добавьте немного сухого или выжатого чеснока. Снова все тщательно вымешайте.
- На этом этапе, если вы не торопитесь, лучше дать мясу настояться и впитать в себя приправы.
- Затем сформуйте из фарша продолговатые котлетки, обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на сковороде с раскаленным маслом с двух сторон до золотистости.