Сочные мазурики: рецепт украинского традиционного блюда, которое накормит всю семью

Украинская традиционная кухня – удивительный мир, который не стоит забывать. Как приготовить мазурики по-волынски: рецепт, который поможет накормить всю семью.

Есть много вариантов, чтобы вкусно и полезно приготовить мясо на ужин для всей семьи. Мы же сегодня предлагаем украинское традиционное блюдо мазурики по-волынски.

Ингредиенты куриное филе 800 г яйца куриные 3 шт сыр 50 г сливочное масло 50 г молоко 25 мл чеснок по вкусу соль щепотка панировочные сухари 50 г

Способ приготовления: