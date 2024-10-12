Сочные мясные котлеты с пшеном: рецепт по-еврейски, который понравится всем

Попробуйте эти сочные, вкусные и очень нежные котлеты с пшеном.

Если у вас осталась после обеда или ужина каша из пшена, попробуйте приготовить такое вкусное мясное блюдо.

Ингредиенты свиной фарш 500 г пшенная крупа 2 ст. ложки репчатый лук 100 г чеснок 2 зубчика батон 80 г масло 3-4 ст. ложки соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Процесс приготовления:

Если у вас нет уже готового пшена, то сначала отварите крупу. Для этого его нужно промыть под проточной водой, залить на минуту кипятком. А затем воду слить, высыпать пшено в кастрюлю с холодной водой (100-150 мл) и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 15 минут. Крупа должна быть полностью готова. Даже хорошо, если она немного разварится. Дайте полностью остыть. Кусочки батона без кожуры залейте 150 мл воды и оставьте на 5 минут. Очистите чеснок и лук, нарежьте их и измельчите до состояния пюре в блендере. Хлеб отожмите от воды, добавьте к чесноку с луком, не забудьте охлажденное пшено и фарш. Посолите и поперчите. Сформируйте небольшие котлеты. Выложите их на разогретую сковороду с растительным маслом, жарьте по 5-7 минут с каждой стороны.

Чтобы убрать остатки масла, выложите готовые котлеты на бумажные полотенца. Приятного аппетита!