Сочные мясные котлеты с пшеном: рецепт по-еврейски, который понравится всем

Попробуйте эти сочные, вкусные и очень нежные котлеты с пшеном.
Если у вас осталась после обеда или ужина каша из пшена, попробуйте приготовить такое вкусное мясное блюдо.
Ингредиенты
- свиной фарш
- 500 г
- пшенная крупа
- 2 ст. ложки
- репчатый лук
- 100 г
- чеснок
- 2 зубчика
- батон
- 80 г
- масло
- 3-4 ст. ложки
- соль
- по вкусу
- черный молотый перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Если у вас нет уже готового пшена, то сначала отварите крупу. Для этого его нужно промыть под проточной водой, залить на минуту кипятком. А затем воду слить, высыпать пшено в кастрюлю с холодной водой (100-150 мл) и поставьте на огонь.
- Доведите до кипения и варите на небольшом огне 15 минут. Крупа должна быть полностью готова. Даже хорошо, если она немного разварится. Дайте полностью остыть.
- Кусочки батона без кожуры залейте 150 мл воды и оставьте на 5 минут.
- Очистите чеснок и лук, нарежьте их и измельчите до состояния пюре в блендере.
- Хлеб отожмите от воды, добавьте к чесноку с луком, не забудьте охлажденное пшено и фарш. Посолите и поперчите.
- Сформируйте небольшие котлеты. Выложите их на разогретую сковороду с растительным маслом, жарьте по 5-7 минут с каждой стороны.
Чтобы убрать остатки масла, выложите готовые котлеты на бумажные полотенца. Приятного аппетита!