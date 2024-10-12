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Сочные мясные котлеты с пшеном: рецепт по-еврейски, который понравится всем

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
126 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
104
Время на прочтение
1 мин
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Сочные мясные котлеты с пшеном: рецепт по-еврейски, который понравится всем

Простой рецепт котлет из фарша и пшена / Фото: ТСН.ua

Попробуйте эти сочные, вкусные и очень нежные котлеты с пшеном.

Если у вас осталась после обеда или ужина каша из пшена, попробуйте приготовить такое вкусное мясное блюдо.

Ингредиенты

свиной фарш
500 г
пшенная крупа
2 ст. ложки
репчатый лук
100 г
чеснок
2 зубчика
батон
80 г
масло
3-4 ст. ложки
соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Если у вас нет уже готового пшена, то сначала отварите крупу. Для этого его нужно промыть под проточной водой, залить на минуту кипятком. А затем воду слить, высыпать пшено в кастрюлю с холодной водой (100-150 мл) и поставьте на огонь.
  2. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 15 минут. Крупа должна быть полностью готова. Даже хорошо, если она немного разварится. Дайте полностью остыть.
  3. Кусочки батона без кожуры залейте 150 мл воды и оставьте на 5 минут.
  4. Очистите чеснок и лук, нарежьте их и измельчите до состояния пюре в блендере.
  5. Хлеб отожмите от воды, добавьте к чесноку с луком, не забудьте охлажденное пшено и фарш. Посолите и поперчите.
  6. Сформируйте небольшие котлеты. Выложите их на разогретую сковороду с растительным маслом, жарьте по 5-7 минут с каждой стороны.

Чтобы убрать остатки масла, выложите готовые котлеты на бумажные полотенца. Приятного аппетита!

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