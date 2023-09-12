Соте из баклажанов: классический рецепт

Особенность приготовления этого блюда в том, что овощи нарезаются более крупными кусочками. Соте готовится из баклажанов, болгарского перца, лука и помидоров. Все овощи обжариваются, а затем заправляются специями, чесноком, зеленью и тушатся вместе.