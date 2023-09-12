Соте из баклажанов: классический рецепт

Особенность приготовления этого блюда в том, что овощи нарезаются более крупными кусочками. Соте готовится из баклажанов, болгарского перца, лука и помидоров. Все овощи обжариваются, а затем заправляются специями, чесноком, зеленью и тушатся вместе.
Ингредиенты
- баклажаны
- 700 г
- болгарский перец
- 3 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- лук репчатый
- 4 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- перец чили
- 1 шт.
- паприка
- 1 ч. л.
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- кориандр молотый –
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- 1 ч. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- масло растительное
- 40 мл
- петрушка свежая
- 1 пучок
- Баклажаны нарежьте на крупные кусочки. Посыпьте солью, перемешайте. Оставьте на 15 минут. Затем промойте под проточной водой и отожмите.
- Болгарский перец очистите, удалите семена, а затем, как и лук, помидоры нарежьте крупными кусочками. Чеснок и перец чили нарежьте мелко.
- Разогрейте на сковороде растительное масло. Выложите лук и обжарьте слегка на сильном огне, перемешивая.
- Добавьте паприку, чеснок сушеный, кориандр, перец черный молотый. Посолите. Закройте крышкой и протушите на слабом огне пять минут.
- Добавьте баклажаны. Перемешайте и тушите еще 10 минут на слабом огне при закрытой крышке.
- Добавьте болгарский перец, помидоры, перец чили, чеснок и сахар. Перемешайте. Продолжайте тушить на медленном огне еще 10 минут при закрытой крышке.
- Выключите огонь и добавьте мелко нарезанную зелень петрушки.
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