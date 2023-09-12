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Соте из баклажанов: классический рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
44 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
882
Время на прочтение
1 мин
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Соте из баклажанов: классический рецепт

Соте из баклажанов / Фото: Credits

Особенность приготовления этого блюда в том, что овощи нарезаются более крупными кусочками. Соте готовится из баклажанов, болгарского перца, лука и помидоров. Все овощи обжариваются, а затем заправляются специями, чесноком, зеленью и тушатся вместе.

Ингредиенты

баклажаны
700 г
болгарский перец
3 шт.
помидоры
2 шт.
лук репчатый
4 шт.
чеснок
4 зубчика
перец чили
1 шт.
паприка
1 ч. л.
чеснок сушеный
1 ч. л.
кориандр молотый –
1 ч. л.
 перец черный молотый
1 ч. л.
сахар
1 ст. л.
соль
масло растительное
40 мл
петрушка свежая
1 пучок
  1. Баклажаны нарежьте на крупные кусочки. Посыпьте солью, перемешайте. Оставьте на 15 минут. Затем промойте под проточной водой и отожмите.
  2. Болгарский перец очистите, удалите семена, а затем, как и лук, помидоры нарежьте крупными кусочками. Чеснок и перец чили нарежьте мелко.
  3. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выложите лук и обжарьте слегка на сильном огне, перемешивая.
  4. Добавьте паприку, чеснок сушеный, кориандр, перец черный молотый. Посолите. Закройте крышкой и протушите на слабом огне пять минут.
  5. Добавьте баклажаны. Перемешайте и тушите еще 10 минут на слабом огне при закрытой крышке.
  6. Добавьте болгарский перец, помидоры, перец чили, чеснок и сахар. Перемешайте. Продолжайте тушить на медленном огне еще 10 минут при закрытой крышке.
  7. Выключите огонь и добавьте мелко нарезанную зелень петрушки.

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Дата публикации
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