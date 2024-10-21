Спасет во время отключения электроэнергии: рецепт вкусной тушенки с кашей

Благодаря консервированной тушенке с кашей вы сможете накормить свою семью сытным и вкусным обедом или ужином даже без света.
Тушенку можно хранить в прохладном и темном месте до одного года, а чтобы сделать ее более сытной, советуем добавить жемчужную кашу. Она содержит много полезных веществ и быстро восстанавливает силы.
Ингредиенты
- куриное мясо
- 2 кг
- крупа перловая
- 800 г
- черный перец, соль
- по вкусу
- лавровые листы
- по количеству банок
- лук
- 2 шт.
- топленое масло или жир
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Сначала перловку нужно замочить на ночь или на 3-4 часа. Затем промойте до прозрачной воды и варите около 40 минут.
- Куриное мясо отварить (воду немного посолить). Остудить, перебрать от косточек, бульон процедить (он вам еще понадобится).
- Мелко нарезать лук. Выложить на дно кастрюли с толстым дном и пассеровать до золотистого цвета. Добавить мясо и бульон, перловку и лавровые листья. Не забудьте о специях. Тушить примерно 20 минут.
- Тушенку разложить по банкам и стерилизовать каждую на водяной бане по 15 минут. Под каждую крышечку не забудьте положить 1 столовую ложку топленого масла или жира. Закрыть, пока горячие.
Можно приготовить тушенку по такому же принципу и с другими крупами. Приятного аппетита!