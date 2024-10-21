Спасет во время отключения электроэнергии: рецепт вкусной тушенки с кашей

Благодаря консервированной тушенке с кашей вы сможете накормить свою семью сытным и вкусным обедом или ужином даже без света.

Тушенку можно хранить в прохладном и темном месте до одного года, а чтобы сделать ее более сытной, советуем добавить жемчужную кашу. Она содержит много полезных веществ и быстро восстанавливает силы.

Ингредиенты куриное мясо 2 кг крупа перловая 800 г черный перец, соль по вкусу лавровые листы по количеству банок лук 2 шт. топленое масло или жир по вкусу

Процесс приготовления:

Сначала перловку нужно замочить на ночь или на 3-4 часа. Затем промойте до прозрачной воды и варите около 40 минут. Куриное мясо отварить (воду немного посолить). Остудить, перебрать от косточек, бульон процедить (он вам еще понадобится). Мелко нарезать лук. Выложить на дно кастрюли с толстым дном и пассеровать до золотистого цвета. Добавить мясо и бульон, перловку и лавровые листья. Не забудьте о специях. Тушить примерно 20 минут. Тушенку разложить по банкам и стерилизовать каждую на водяной бане по 15 минут. Под каждую крышечку не забудьте положить 1 столовую ложку топленого масла или жира. Закрыть, пока горячие.

Можно приготовить тушенку по такому же принципу и с другими крупами. Приятного аппетита!