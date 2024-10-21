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Спасет во время отключения электроэнергии: рецепт вкусной тушенки с кашей

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
177 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
85
Время на прочтение
1 мин
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Спасет во время отключения электроэнергии: рецепт вкусной тушенки с кашей

Тушенка с курицей в кастрюле / Фото: Фото из открытых источников

Благодаря консервированной тушенке с кашей вы сможете накормить свою семью сытным и вкусным обедом или ужином даже без света.

Тушенку можно хранить в прохладном и темном месте до одного года, а чтобы сделать ее более сытной, советуем добавить жемчужную кашу. Она содержит много полезных веществ и быстро восстанавливает силы.

Ингредиенты

куриное мясо
2 кг
крупа перловая
800 г
черный перец, соль
по вкусу
лавровые листы
по количеству банок
лук
2 шт.
топленое масло или жир
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала перловку нужно замочить на ночь или на 3-4 часа. Затем промойте до прозрачной воды и варите около 40 минут.
  2. Куриное мясо отварить (воду немного посолить). Остудить, перебрать от косточек, бульон процедить (он вам еще понадобится).
  3. Мелко нарезать лук. Выложить на дно кастрюли с толстым дном и пассеровать до золотистого цвета. Добавить мясо и бульон, перловку и лавровые листья. Не забудьте о специях. Тушить примерно 20 минут.
  4. Тушенку разложить по банкам и стерилизовать каждую на водяной бане по 15 минут. Под каждую крышечку не забудьте положить 1 столовую ложку топленого масла или жира. Закрыть, пока горячие.

Можно приготовить тушенку по такому же принципу и с другими крупами. Приятного аппетита!

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