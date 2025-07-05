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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Свинина с чесночными стрелками по-китайски: оригинальный рецепт к вашему столу

Пикантная свинина, обжаренная с чесночными стрелками — это традиционное блюдо домашней китайской кухни. Нежное мясо и душистая зелень создают гармоничный дуэт.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
431 ккал
Свинина с чесночными стрелками по-китайски: рецепт (фото иллюстративный)

Свинина с чесночными стрелками по-китайски: рецепт (фото иллюстративный) / © Фото из открытых источников

Готовится это блюдо в считанные минуты, но поражает своим насыщенным вкусом благодаря интересному сочетанию кунжутного масла, соевого соуса и аромата чесночных стрелок.

Ингредиенты

свиная шея
300г
чесночные стрелки
200г
чеснок
2 головки
соевый соус (светлый)
1/5 ст. ложки
соевый соус (темный)
1 ст. ложка
рисовое вино
1 ст. ложка
сахар
1 ч. ложка
кукурузный крахмал
1 ч. ложка
вода
2 ст. ложки
кунжутное масло
1 ч. ложка
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Порежьте свинину тонкой соломкой поперек волокон, чтобы мясо оставалось мягким. Для маринада смешайте светлый соевый соус, рисовое вино, крахмал и щепотку сахара. Оставьте все настаиваться примерно на 10 минут.

  2. Чеснок стрелки порежьте на отрезки длиной примерно 4-5 см. Зубчики чеснока мелко порубите. Морковь нарежьте тонкими полосками (как для корейского салата).

  3. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом быстро поджарьте свинину до появления аппетитной румяной корочки. Затем переложите мясо в другую посуду, чтобы не пересушить.

  4. В той же сковороде, сохраняя средний огонь, слегка подрумяньте чеснок. Затем добавьте нарезанные стрелки чеснока и морковь и тушите все вместе 2–3 минуты, пока овощи не станут более мягкими, но сохранят легкую хрусткость.

  5. Поверните обжаренную свинину к сковороде, сбрызните ее темным соевым соусом, добавьте пару столовых ложек воды и тщательно перемешайте. Протушите все вместе еще 1–2 минуты.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
84
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