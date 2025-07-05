Свинина с чесночными стрелками по-китайски: оригинальный рецепт к вашему столу

Свинина с чесночными стрелками по-китайски: рецепт (фото иллюстративный) / © Фото из открытых источников

Готовится это блюдо в считанные минуты, но поражает своим насыщенным вкусом благодаря интересному сочетанию кунжутного масла, соевого соуса и аромата чесночных стрелок.

Процесс приготовления:

Порежьте свинину тонкой соломкой поперек волокон, чтобы мясо оставалось мягким. Для маринада смешайте светлый соевый соус, рисовое вино, крахмал и щепотку сахара. Оставьте все настаиваться примерно на 10 минут.

Чеснок стрелки порежьте на отрезки длиной примерно 4-5 см. Зубчики чеснока мелко порубите. Морковь нарежьте тонкими полосками (как для корейского салата).

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом быстро поджарьте свинину до появления аппетитной румяной корочки. Затем переложите мясо в другую посуду, чтобы не пересушить.

В той же сковороде, сохраняя средний огонь, слегка подрумяньте чеснок. Затем добавьте нарезанные стрелки чеснока и морковь и тушите все вместе 2–3 минуты, пока овощи не станут более мягкими, но сохранят легкую хрусткость.