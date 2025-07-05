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Свинина с чесночными стрелками по-китайски: оригинальный рецепт к вашему столу
Пикантная свинина, обжаренная с чесночными стрелками — это традиционное блюдо домашней китайской кухни. Нежное мясо и душистая зелень создают гармоничный дуэт.
Готовится это блюдо в считанные минуты, но поражает своим насыщенным вкусом благодаря интересному сочетанию кунжутного масла, соевого соуса и аромата чесночных стрелок.
Ингредиенты
- свиная шея
- 300г
- чесночные стрелки
- 200г
- чеснок
- 2 головки
- соевый соус (светлый)
- 1/5 ст. ложки
- соевый соус (темный)
- 1 ст. ложка
- рисовое вино
- 1 ст. ложка
- сахар
- 1 ч. ложка
- кукурузный крахмал
- 1 ч. ложка
- вода
- 2 ст. ложки
- кунжутное масло
- 1 ч. ложка
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Порежьте свинину тонкой соломкой поперек волокон, чтобы мясо оставалось мягким. Для маринада смешайте светлый соевый соус, рисовое вино, крахмал и щепотку сахара. Оставьте все настаиваться примерно на 10 минут.
Чеснок стрелки порежьте на отрезки длиной примерно 4-5 см. Зубчики чеснока мелко порубите. Морковь нарежьте тонкими полосками (как для корейского салата).
На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом быстро поджарьте свинину до появления аппетитной румяной корочки. Затем переложите мясо в другую посуду, чтобы не пересушить.
В той же сковороде, сохраняя средний огонь, слегка подрумяньте чеснок. Затем добавьте нарезанные стрелки чеснока и морковь и тушите все вместе 2–3 минуты, пока овощи не станут более мягкими, но сохранят легкую хрусткость.
Поверните обжаренную свинину к сковороде, сбрызните ее темным соевым соусом, добавьте пару столовых ложек воды и тщательно перемешайте. Протушите все вместе еще 1–2 минуты.
Приятного аппетита!