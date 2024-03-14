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Свинина запеченная в духовке на решетке: рецепт роскошного горячего блюда

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
268 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
174
Время на прочтение
1 мин
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Свинина запеченная в духовке на решетке: рецепт роскошного горячего блюда

Свинина запеченная в духовке на решетке / Фото: Credits

Запеченное мясо можно подавать в качестве горячего блюда или остудить, нарезать ломтиками и выложить на блюдо. Чем дольше вы будете мариновать мясо, тем нежнее и мягче оно будет. Свинина на решетке в духовке получается с карамельной корочкой, так как в маринад входит мед. Для приготовления блюда нам понадобится кусок мяса и специи.

Ингредиенты

свиная шея
1 кг
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
кориандр молотый
1 ч. л.
перец черный молотый
1 ч. л.
соль
мед
1 ч. л.
кетчуп острый
1 ст. л.
паприка молотая
0,5 ч. л.
  1. Мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем. По всей поверхности сверху и снизу сделайте надрезы глубиной около пяти миллиметров. Посолите, поперчите. Посыпьте паприкой, кориандром и перцем. Хорошо вотрите смесь в мясо со всех сторон. 
  2. Заверните мясо в пленку и отправьте в холодильник на пять часов, а желательно на ночь.
  3. Выложите мясо на решетку, под нее подставьте противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.
  4. Для глазури смешайте мед, кетчуп и паприку. Перемешайте. Достаньте мясо с духовки и смажьте его глазурью. Отправьте снова в духовку на 20 минут.

Советы:

Для запекания можно использовать свиную грудинку.

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