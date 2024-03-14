Свинина запеченная в духовке на решетке: рецепт роскошного горячего блюда

Запеченное мясо можно подавать в качестве горячего блюда или остудить, нарезать ломтиками и выложить на блюдо. Чем дольше вы будете мариновать мясо, тем нежнее и мягче оно будет. Свинина на решетке в духовке получается с карамельной корочкой, так как в маринад входит мед. Для приготовления блюда нам понадобится кусок мяса и специи.
Ингредиенты
- свиная шея
- 1 кг
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- 1 ч. л.
- соль
- мед
- 1 ч. л.
- кетчуп острый
- 1 ст. л.
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- Мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем. По всей поверхности сверху и снизу сделайте надрезы глубиной около пяти миллиметров. Посолите, поперчите. Посыпьте паприкой, кориандром и перцем. Хорошо вотрите смесь в мясо со всех сторон.
- Заверните мясо в пленку и отправьте в холодильник на пять часов, а желательно на ночь.
- Выложите мясо на решетку, под нее подставьте противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.
- Для глазури смешайте мед, кетчуп и паприку. Перемешайте. Достаньте мясо с духовки и смажьте его глазурью. Отправьте снова в духовку на 20 минут.
Советы:
Для запекания можно использовать свиную грудинку.
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