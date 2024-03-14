Свинина запеченная в духовке на решетке: рецепт роскошного горячего блюда

Запеченное мясо можно подавать в качестве горячего блюда или остудить, нарезать ломтиками и выложить на блюдо. Чем дольше вы будете мариновать мясо, тем нежнее и мягче оно будет. Свинина на решетке в духовке получается с карамельной корочкой, так как в маринад входит мед. Для приготовления блюда нам понадобится кусок мяса и специи.