Свиные отбивные в имбирном соусе: рецепт японской кухни

Имбирная свинина, также называемая бута-но сегаяки, очень популярна в Японии. Для приготовления отбивных сковорода должна быть очень горячей. Имбирный соус вам нужно будет приготовить отдельно и полить им готовые отбивные. Подавайте блюдо с приготовленным на пару белым рисом.
Ингредиенты
- 2 свиные отбивные на кости
- 0,5 - 1 кг
- соль и свежемолотый черный пере
- соевый соус
- 0,25 ст.
- мирен(можно заменить подслащенным рисовым уксусом)
- 2 ст. л.
- сакэ(можно заменить белым вином)
- 1 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- свежий имбирь(мелко нарезанный)
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
1. Приправьте свиные отбивные солью и перцем с обеих сторон.
2. В небольшой миске смешайте соевый соус, мирин, саке, сахар и имбирь. Смешайте, и отложите в сторону.
3. В большой сковороде нагрейте масло на сильном огне. Добавьте свиные отбивные и готовьте, пока они не станут золотисто-коричневыми и не будут готовы, по 5–7 минут с каждой стороны. Переложите их на тарелку и дайте отдохнуть 5–10 минут.
4. В небольшой сковороде доведите имбирно-соевую смесь до кипения на среднем огне и варите 1 минуту. Будьте осторожны, не варите его слишком долго, иначе он превратится в густую глазурь. Вам просто нужно выпарить алкоголь из мирина и саке и убрать остроту сырого имбиря.
5. Нарежьте отбивные их против волокон на ломтики. Полейте их имбирно-соевым соусом.
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