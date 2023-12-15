Свиные отбивные в имбирном соусе: рецепт японской кухни

Имбирная свинина, также называемая бута-но сегаяки, очень популярна в Японии. Для приготовления отбивных сковорода должна быть очень горячей. Имбирный соус вам нужно будет приготовить отдельно и полить им готовые отбивные. Подавайте блюдо с приготовленным на пару белым рисом.

Ингредиенты 2 свиные отбивные на кости 0,5 - 1 кг соль и свежемолотый черный пере соевый соус 0,25 ст. мирен(можно заменить подслащенным рисовым уксусом) 2 ст. л. сакэ(можно заменить белым вином) 1 ст. л. сахар 0,5 ч. л. свежий имбирь(мелко нарезанный) 1 ст. л. растительное масло 2 ст. л.

1. Приправьте свиные отбивные солью и перцем с обеих сторон.

2. В небольшой миске смешайте соевый соус, мирин, саке, сахар и имбирь. Смешайте, и отложите в сторону.

3. В большой сковороде нагрейте масло на сильном огне. Добавьте свиные отбивные и готовьте, пока они не станут золотисто-коричневыми и не будут готовы, по 5–7 минут с каждой стороны. Переложите их на тарелку и дайте отдохнуть 5–10 минут.

4. В небольшой сковороде доведите имбирно-соевую смесь до кипения на среднем огне и варите 1 минуту. Будьте осторожны, не варите его слишком долго, иначе он превратится в густую глазурь. Вам просто нужно выпарить алкоголь из мирина и саке и убрать остроту сырого имбиря.

5. Нарежьте отбивные их против волокон на ломтики. Полейте их имбирно-соевым соусом.

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