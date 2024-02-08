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Свиные ребрышки, тушенные в томатном соусе с черносливом: вкусный рецепт

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
144 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
1 мин
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Свиные ребрышки, тушенные в томатном соусе с черносливом: вкусный рецепт

Свиные ребрышки тушеные в томатном соусе с черносливом / Фото: Credits

Чтобы приготовить блюдо, которое просто тает во рту, выбирайте мясистые ребрышки с хорошей прослойкой мяса. Аппетитные ребрышки, тушенные в томатном соусе, получаются нежными. А чернослив и мед придадут мясу особый вкус и аромат. Идеально подходят к любому гарниру: картофельное пюре, макароны или рис.

Ингредиенты

свиные ребра
1 кг
томатный сок домашний
500 г
чернослив (без косточек)
150 г
мед
2 ст. л.
лук репчатый
4 шт.
лавровый лист
2 шт
черный перец молотый
соль
растительное масло
  1. Чернослив обдайте кипятком и нарежьте соломкой.
  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  3. Томатный сок соедините с медом. Перемешайте.
  4. Свиные ребра помойте и обсушите. Нарежьте на порционные кусочки.
  5. На разогретой сковороде с раскаленным растительным маслом обжарьте мясо до золотистой корочки. Затем добавьте лук и обжарьте до полуготовности. Влейте томатно-медовый соус и перемешайте. Добавьте чернослив, лавровый лист, перец и соль.
  6. Тушите на среднем огне при закрытой крышке 1 час.

Советы:

  • Вместо домашнего томатного сока можно использовать готовые томаты в банке без кожуры. 

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