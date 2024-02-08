Свиные ребрышки, тушенные в томатном соусе с черносливом: вкусный рецепт

Чтобы приготовить блюдо, которое просто тает во рту, выбирайте мясистые ребрышки с хорошей прослойкой мяса. Аппетитные ребрышки, тушенные в томатном соусе, получаются нежными. А чернослив и мед придадут мясу особый вкус и аромат. Идеально подходят к любому гарниру: картофельное пюре, макароны или рис.