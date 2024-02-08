Свиные ребрышки, тушенные в томатном соусе с черносливом: вкусный рецепт

Чтобы приготовить блюдо, которое просто тает во рту, выбирайте мясистые ребрышки с хорошей прослойкой мяса. Аппетитные ребрышки, тушенные в томатном соусе, получаются нежными. А чернослив и мед придадут мясу особый вкус и аромат. Идеально подходят к любому гарниру: картофельное пюре, макароны или рис.
Ингредиенты
- свиные ребра
- 1 кг
- томатный сок домашний
- 500 г
- чернослив (без косточек)
- 150 г
- мед
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 4 шт.
- лавровый лист
- 2 шт
- черный перец молотый
- соль
- растительное масло
- Чернослив обдайте кипятком и нарежьте соломкой.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Томатный сок соедините с медом. Перемешайте.
- Свиные ребра помойте и обсушите. Нарежьте на порционные кусочки.
- На разогретой сковороде с раскаленным растительным маслом обжарьте мясо до золотистой корочки. Затем добавьте лук и обжарьте до полуготовности. Влейте томатно-медовый соус и перемешайте. Добавьте чернослив, лавровый лист, перец и соль.
- Тушите на среднем огне при закрытой крышке 1 час.
Советы:
- Вместо домашнего томатного сока можно использовать готовые томаты в банке без кожуры.
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