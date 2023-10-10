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Свиные ребрышки, запеченные в пиве: классический рецепт

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
640
Время на прочтение
1 мин
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Свиные ребрышки, запеченные в пиве: классический рецепт

Свиные ребрышки запеченные в пиве / Фото: Credits

Свиные ребра, маринованные в пиве, подают и к гарниру, и как закуску. Ребрышки маринуются на ночь и за счет долгого томления в темном пиве мясо получается очень нежным и с хрустящей корочкой

Ингредиенты

свиные ребра
1,5 кг
пиво темное
0,5 л
мед
3 ст. л.
кетчуп
3 ст. л.
имбирь свежий
100 г
тимьян сухой
0,5 ч. л.
горчица  сухая
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

Свиные ребра промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Имбирь натрите на мелкой терке. Добавьте горчицу, мед, тимьян, перец и соль. Перемешайте.

Натрите этой смесью ребра, поставьте в холодильник на ночь. 

Затем выложите ребра в форму, залейте пивом. Накройте фольгой и выпекайте при 180 градусах один час. Затем фольгу снимите, смажьте ребра кетчупом и выпекайте еще 30 минут.

Советы:

  • При желании ребра нарежьте на порционные куски.

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Дата публикации
Просмотры
640
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