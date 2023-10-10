Свиные ребрышки, запеченные в пиве: классический рецепт

Свиные ребра, маринованные в пиве, подают и к гарниру, и как закуску. Ребрышки маринуются на ночь и за счет долгого томления в темном пиве мясо получается очень нежным и с хрустящей корочкой
Ингредиенты
- свиные ребра
- 1,5 кг
- пиво темное
- 0,5 л
- мед
- 3 ст. л.
- кетчуп
- 3 ст. л.
- имбирь свежий
- 100 г
- тимьян сухой
- 0,5 ч. л.
- горчица сухая
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Свиные ребра промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Имбирь натрите на мелкой терке. Добавьте горчицу, мед, тимьян, перец и соль. Перемешайте.
Натрите этой смесью ребра, поставьте в холодильник на ночь.
Затем выложите ребра в форму, залейте пивом. Накройте фольгой и выпекайте при 180 градусах один час. Затем фольгу снимите, смажьте ребра кетчупом и выпекайте еще 30 минут.
Советы:
- При желании ребра нарежьте на порционные куски.
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