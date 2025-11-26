- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Сытный ужин без лишних трат — быстро, вкусно и щедро для всей семьи
Не хватает времени на сложные блюда, но хочется домашнего вкуса? Попробуйте этот рецепт — ужин получается необыкновенно вкусным и готовится за считанные минуты.
На сайте "Сенсація" поделились рецептом легкого, вкусного и питательного ужина, который понравится и взрослым, и детям. Все готовится просто: заверните ингредиенты в пергамент и обжарьте на сковороде быстро и без хлопот.
Ингредиенты
- куриная грудинка
- 400г
- луковица
- 1 шт.
- морковка
- 1 шт.
- картофель
- 500г
- масло
- 30 мл
- соевый соус
- 30 мл
- чеснок
- 1 зубчик
- соль, перец, специи
- по вкусу
Процесс приготовления:
Куриное филе нарезаем средними кубиками. По желанию его можно заменить любым другим мясом по вашему вкусу. Солим, перчим и отставляем в сторону.
Лук нарезаем тонкими полукольцами, морковь – аналогично. Картошку режем небольшими кубиками. Все овощи перекладываем в большую миску, добавляем куриное филе, растительное масло, соевый соус, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Для аромата можно добавить любимые специи – паприку, хмели-сунели или другие. Тщательно перемешиваем.
Подготавливаем листы пергамента размером 26×26 см. На центр каждого листа выкладываем порцию смеси из мяса и овощей, аккуратно заворачиваем края и завязываем, формируя конвертики.
Выкладываем конвертики на сковороду швом вверх. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне 15 минут. Затем переворачиваем конвертики на другую сторону и продолжаем приготовление еще 10 минут до готовности.
Приятного аппетита!