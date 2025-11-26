ТСН в социальных сетях

Вторые блюда
85
1 мин

Сытный ужин без лишних трат — быстро, вкусно и щедро для всей семьи

Не хватает времени на сложные блюда, но хочется домашнего вкуса? Попробуйте этот рецепт — ужин получается необыкновенно вкусным и готовится за считанные минуты.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
50 минут
120 ккал
Вкусный и быстрый ужин: рецепт

Вкусный и быстрый ужин: рецепт / © Pixabay

На сайте "Сенсація" поделились рецептом легкого, вкусного и питательного ужина, который понравится и взрослым, и детям. Все готовится просто: заверните ингредиенты в пергамент и обжарьте на сковороде быстро и без хлопот.

Ингредиенты

куриная грудинка
400г
луковица
1 шт.
морковка
1 шт.
картофель
500г
масло
30 мл
соевый соус
30 мл
чеснок
1 зубчик
соль, перец, специи
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем средними кубиками. По желанию его можно заменить любым другим мясом по вашему вкусу. Солим, перчим и отставляем в сторону.

  2. Лук нарезаем тонкими полукольцами, морковь – аналогично. Картошку режем небольшими кубиками. Все овощи перекладываем в большую миску, добавляем куриное филе, растительное масло, соевый соус, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Для аромата можно добавить любимые специи – паприку, хмели-сунели или другие. Тщательно перемешиваем.

  3. Подготавливаем листы пергамента размером 26×26 см. На центр каждого листа выкладываем порцию смеси из мяса и овощей, аккуратно заворачиваем края и завязываем, формируя конвертики.

  4. Выкладываем конвертики на сковороду швом вверх. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне 15 минут. Затем переворачиваем конвертики на другую сторону и продолжаем приготовление еще 10 минут до готовности.

Приятного аппетита!

85
