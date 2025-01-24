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Так готовили наши бабушки: секрет чрезвычайно сочных котлет – добавьте в фарш интересный ингредиент

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
176 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
1 мин
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Так готовили наши бабушки: секрет чрезвычайно сочных котлет – добавьте в фарш интересный ингредиент

Котлеты с майонезом: рецепт / Фото: pixabay.com

Куриные котлеты с майонезом на сковороде можно сделать очень быстро. Они всегда получаются нежными, а майонез помогает сохранить их сочность. Вот простой рецепт!

Не забывайте, что куриные котлеты из готового фарша и майонезом могут получиться достаточно жирными, поэтому их следует подавать с легким гарниром или свежими овощами, чтобы сбалансировать вкус блюда.

Ингредиенты

куриный фарш
1 кг
яйцо
1 шт.
репчатый лук (небольшой)
2 шт.
майонез 67%
200 мл
черный молотый перец
щепотка
соль
по вкусу
панировочные сухари
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Выкладываем готовый куриный фарш и мелко нарезанный лук в небольшую кастрюлю. Добавляем одно домашнее куриное яйцо.
  2. Далее вливаем 200 мл майонеза. Все ингредиенты тщательно перемешиваем, добавляем соль и чёрный перец по вкусу.
  3. Лепим небольшие котлеты. Из 1 кг фарша получится примерно 16 средних котлет. Перед жаркой обваливаем их в панировочных сухарях.
  4. Жарим котлеты на сковороде с подсолнечным маслом. Когда одна сторона подрумянится, переворачиваем в другую. Затем готовим котлеты под крышкой, время от времени переворачивая и добавляя немного растительного масла или воды.

Приятного аппетита!

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