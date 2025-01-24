Так готовили наши бабушки: секрет чрезвычайно сочных котлет – добавьте в фарш интересный ингредиент

Куриные котлеты с майонезом на сковороде можно сделать очень быстро. Они всегда получаются нежными, а майонез помогает сохранить их сочность. Вот простой рецепт!
Не забывайте, что куриные котлеты из готового фарша и майонезом могут получиться достаточно жирными, поэтому их следует подавать с легким гарниром или свежими овощами, чтобы сбалансировать вкус блюда.
Ингредиенты
- куриный фарш
- 1 кг
- яйцо
- 1 шт.
- репчатый лук (небольшой)
- 2 шт.
- майонез 67%
- 200 мл
- черный молотый перец
- щепотка
- соль
- по вкусу
- панировочные сухари
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Выкладываем готовый куриный фарш и мелко нарезанный лук в небольшую кастрюлю. Добавляем одно домашнее куриное яйцо.
- Далее вливаем 200 мл майонеза. Все ингредиенты тщательно перемешиваем, добавляем соль и чёрный перец по вкусу.
- Лепим небольшие котлеты. Из 1 кг фарша получится примерно 16 средних котлет. Перед жаркой обваливаем их в панировочных сухарях.
- Жарим котлеты на сковороде с подсолнечным маслом. Когда одна сторона подрумянится, переворачиваем в другую. Затем готовим котлеты под крышкой, время от времени переворачивая и добавляя немного растительного масла или воды.
Приятного аппетита!
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