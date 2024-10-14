Тереть не придется: простой способ приготовления дерунов, который вас точно удивит

Деруны – вкусное блюдо, которое любят все без исключения. Однако, готовить ее долго и тяжело, потому что картофель нужно натирать на терке. Предлагаем вам рецепт бревен, которые не нужно тереть.

Эти деруны запекаются в духовке и получаются чрезвычайно хрустящими. Главное, что вам понадобится приложить гораздо меньше усилий по их приготовлению.

Ингредиенты картофель 1 кг пшеничная мука 120 г дрожжи 15 г густая сметана (сливки) 2 ст. ложки яйца 2 шт. соль, перец, специи по желанию зеленый лук по желанию

Процесс приготовления:

Картошку нужно предварительно отварить и растолочь овощ, чтобы получилось пюре. Добавьте сливки или сметаны, яйца и дрожжи, перемешайте. Всыпьте в смесь просеянную муку и любые специи по вкусу. Тщательно размешайте и сформуйте из полученного теста оладьи. Разогрейте духовку до 200 градусов. На противень с пергаментом выложите драники и поставьте запекаться на 30 минут.

Перед подачей на стол вы можете по желанию посыпать деруны порезанным зеленым луком. Приятного аппетита!