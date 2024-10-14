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Тереть не придется: простой способ приготовления дерунов, который вас точно удивит

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
268 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1495
Время на прочтение
1 мин
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Тереть не придется: простой способ приготовления дерунов, который вас точно удивит

Рецепт дерунов без терки / Фото: Фото из открытых источников

Деруны – вкусное блюдо, которое любят все без исключения. Однако, готовить ее долго и тяжело, потому что картофель нужно натирать на терке. Предлагаем вам рецепт бревен, которые не нужно тереть.

Эти деруны запекаются в духовке и получаются чрезвычайно хрустящими. Главное, что вам понадобится приложить гораздо меньше усилий по их приготовлению.

Ингредиенты

картофель
1 кг
пшеничная мука
120 г
дрожжи
15 г
густая сметана (сливки)
2 ст. ложки
яйца
2 шт.
соль, перец, специи
по желанию
зеленый лук
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Картошку нужно предварительно отварить и растолочь овощ, чтобы получилось пюре. Добавьте сливки или сметаны, яйца и дрожжи, перемешайте.
  2. Всыпьте в смесь просеянную муку и любые специи по вкусу. Тщательно размешайте и сформуйте из полученного теста оладьи.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов. На противень с пергаментом выложите драники и поставьте запекаться на 30 минут.

Перед подачей на стол вы можете по желанию посыпать деруны порезанным зеленым луком. Приятного аппетита!

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