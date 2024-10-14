Тереть не придется: простой способ приготовления дерунов, который вас точно удивит

Деруны – вкусное блюдо, которое любят все без исключения. Однако, готовить ее долго и тяжело, потому что картофель нужно натирать на терке. Предлагаем вам рецепт бревен, которые не нужно тереть.
Эти деруны запекаются в духовке и получаются чрезвычайно хрустящими. Главное, что вам понадобится приложить гораздо меньше усилий по их приготовлению.
Ингредиенты
- картофель
- 1 кг
- пшеничная мука
- 120 г
- дрожжи
- 15 г
- густая сметана (сливки)
- 2 ст. ложки
- яйца
- 2 шт.
- соль, перец, специи
- по желанию
- зеленый лук
- по желанию
Процесс приготовления:
- Картошку нужно предварительно отварить и растолочь овощ, чтобы получилось пюре. Добавьте сливки или сметаны, яйца и дрожжи, перемешайте.
- Всыпьте в смесь просеянную муку и любые специи по вкусу. Тщательно размешайте и сформуйте из полученного теста оладьи.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. На противень с пергаментом выложите драники и поставьте запекаться на 30 минут.
Перед подачей на стол вы можете по желанию посыпать деруны порезанным зеленым луком. Приятного аппетита!