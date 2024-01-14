Традиционные украинские цибульники или цибуляники: если надоели драники

Как приготовить цибульники
Почему нужно готовить цибуляники
Цибульники или как еще их называют цибуляники готовили еще наши прабабушки, это блюдо относится к древней традиционной украинской кухне.
Рецепт очень прост, нужно минимальное количество продуктов и минимальное количество времени, их можно приготовить даже когда нет времени готовить.
Ингредиенты для приготовления цибуляников
- лук репчатый – 4-5 средних луковиц,
- яйца куриные – 2 шт.,
- мука пшеничная – 200 г,
- кефир – 100 г,
- сода пищевая – 1/3 чайной ложки
- уксус – чайная ложка,
- соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление цибульников
- Лук очищаем от шелухи, промываем и нарезаем кубиками. Нашинкованный лук заправляем солью с перцем, мнем руками так, чтобы он пустил сок, и оставляем мариноваться на 15-20 минут.
- Яйца разбиваем в тарелку, взбиваем вилкой как на омлет.
- Добавляет кефир, просеянную муку, соль, специи.
- Соду гасим уксусом и также добавляем к смеси, тщательно перемешиваем.
- К тесту добавьте отжатый от сока лук, хорошо перемешиваем, чтобы лук был полностью покрыт тестом.
- Ставим сковороду на плиту, наливаем растительное масло и хорошо подогреваем на среднем огне. Убавляем огонь и выкладываем столовой ложкойцибульники на сковороду.
- Жарим до золотистого цвета с обеих сторон, пока лук не станет мягким и нежным.
- Готовые цибульники выкладываем на бумажные полотенца от лишнего жира и подаем горячими со сметаной. Приятного.
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