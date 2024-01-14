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Традиционные украинские цибульники или цибуляники: если надоели драники

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1309
Время на прочтение
2 мин
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Традиционные украинские цибульники или цибуляники: если надоели драники

Рецепт луковичек

Как приготовить цибульники

Почему нужно готовить цибуляники

Цибульники или как еще их называют цибуляники готовили еще наши прабабушки, это блюдо относится к древней традиционной украинской кухне.

Рецепт очень прост, нужно минимальное количество продуктов и минимальное количество времени, их можно приготовить даже когда нет времени готовить.

Ингредиенты для приготовления цибуляников

  • лук репчатый – 4-5 средних луковиц,
  • яйца куриные – 2 шт.,
  • мука пшеничная – 200 г,
  • кефир – 100 г,
  • сода пищевая – 1/3 чайной ложки
  • уксус – чайная ложка,
  • соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление цибульников

  • Лук очищаем от шелухи, промываем и нарезаем кубиками. Нашинкованный лук заправляем солью с перцем, мнем руками так, чтобы он пустил сок, и оставляем мариноваться на 15-20 минут.
  • Яйца разбиваем в тарелку, взбиваем вилкой как на омлет.
  • Добавляет кефир, просеянную муку, соль, специи.
  • Соду гасим уксусом и также добавляем к смеси, тщательно перемешиваем.
  • К тесту добавьте отжатый от сока лук, хорошо перемешиваем, чтобы лук был полностью покрыт тестом.
  • Ставим сковороду на плиту, наливаем растительное масло и хорошо подогреваем на среднем огне. Убавляем огонь и выкладываем столовой ложкойцибульники на сковороду.
  • Жарим до золотистого цвета с обеих сторон, пока лук не станет мягким и нежным.
  • Готовые цибульники выкладываем на бумажные полотенца от лишнего жира и подаем горячими со сметаной. Приятного.

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