Традиционные украинские цибульники или цибуляники: если надоели драники

Почему нужно готовить цибуляники

Цибульники или как еще их называют цибуляники готовили еще наши прабабушки, это блюдо относится к древней традиционной украинской кухне.

Рецепт очень прост, нужно минимальное количество продуктов и минимальное количество времени, их можно приготовить даже когда нет времени готовить.

Ингредиенты для приготовления цибуляников

лук репчатый – 4-5 средних луковиц,

яйца куриные – 2 шт.,

мука пшеничная – 200 г,

кефир – 100 г,

сода пищевая – 1/3 чайной ложки

уксус – чайная ложка,

соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление цибульников

Лук очищаем от шелухи, промываем и нарезаем кубиками. Нашинкованный лук заправляем солью с перцем, мнем руками так, чтобы он пустил сок, и оставляем мариноваться на 15-20 минут.

Яйца разбиваем в тарелку, взбиваем вилкой как на омлет.

Добавляет кефир, просеянную муку, соль, специи.

Соду гасим уксусом и также добавляем к смеси, тщательно перемешиваем.

К тесту добавьте отжатый от сока лук, хорошо перемешиваем, чтобы лук был полностью покрыт тестом.

Ставим сковороду на плиту, наливаем растительное масло и хорошо подогреваем на среднем огне. Убавляем огонь и выкладываем столовой ложкойцибульники на сковороду.

Жарим до золотистого цвета с обеих сторон, пока лук не станет мягким и нежным.

Готовые цибульники выкладываем на бумажные полотенца от лишнего жира и подаем горячими со сметаной. Приятного.

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