Тушеная капуста на сковороде: как приготовить ее вкусно без мяса

Как приготовить идеальную тушеную капусту: секреты опытных хозяек
Тушеная капуста – это классическое блюдо украинской кухни, которое нравится многим. Казалось бы, что может быть проще? Но даже в таком, казалось бы, простом блюде есть свои секреты, которые помогут сделать его особенно вкусным.
Секреты сочной и вкусной тушеной капусты: почему важно правильное размещение ингредиентов
Дело в том, что капуста выделяет много сока во время тушения. Если положить в одну сковороду с другими овощами, она может погасить их вкус. Разделив приготовление капусты и жарки лука с морковью, мы позволяем каждому овощу раскрыть свой вкус в полной мере.
Пошаговый рецепт приготовления капусты
Ингредиенты:
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1 кг белокочанной капусты
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150 г лука
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150 г моркови
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1 ст.л. томатной пасты
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100 мл томатного сока
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3 ст.л. растительного масла
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Соль, перец по вкусу
Приготовление
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Выберите плотный кочан белокочанной капусты. Удалите верхние, пожелтевшие листья. Нашинкуйте капусту соломкой или тонкими полосками. Чем мельче вы нарежете капусту, тем быстрее она стушится.
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Очистите луковицу от шелухи и нарежьте ее небольшими кубиками. Мелкая нарезка лука позволит ему быстрее карамелизоваться и отдать свой аромат блюду.
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Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Можно также нарезать морковь соломкой или тонкими кружочками.
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Разделите овощи на две сковороды. Налейте в одну сковороду 2 столовых ложки масла, а в другую – 1 столовую ложку. Разогрейте растительное масло на среднем огне.
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Высыпьте нарезанный лук и морковь на сковороду с меньшим количеством растительного масла. Жарьте, помешивая, до мягкости и золотистого цвета. Это придаст блюду сладковатый вкус и аромат.
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На другую сковороду высыпьте нашинкованную капусту. Слегка обжарьте ее, помешивая, в течение нескольких минут, чтобы капуста стала более мягкой. Затем добавьте немного воды, чтобы капуста не пригорела. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 15-20 минут, периодически помешивая.
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Когда капуста станет мягкой, а лук с морковью карамелизуется, соедините их в одной сковороде.
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Добавить томатную пасту и томатный сок. Перемешайте все тщательно. Томатная паста придаст блюду насыщенный вкус и цвет.
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Тушите капусту с томатной пастой и соком еще 5-7 минут на слабом огне до готовности. Попробуйте по вкусу и добавьте соль, перец по своим предпочтениям.
Подавайте тушеную капусту горячей с картофельным пюре, гречкой или как самостоятельное блюдо.
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