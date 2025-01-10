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Тушеная капуста на сковороде: как приготовить ее вкусно без мяса

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
2 мин
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Тушеная капуста на сковороде: как приготовить ее вкусно без мяса

Тушеная капуста на сковороде

Как приготовить идеальную тушеную капусту: секреты опытных хозяек

Тушеная капуста – это классическое блюдо украинской кухни, которое нравится многим. Казалось бы, что может быть проще? Но даже в таком, казалось бы, простом блюде есть свои секреты, которые помогут сделать его особенно вкусным.

Секреты сочной и вкусной тушеной капусты: почему важно правильное размещение ингредиентов

Дело в том, что капуста выделяет много сока во время тушения. Если положить в одну сковороду с другими овощами, она может погасить их вкус. Разделив приготовление капусты и жарки лука с морковью, мы позволяем каждому овощу раскрыть свой вкус в полной мере.

Пошаговый рецепт приготовления капусты

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты

  • 150 г лука

  • 150 г моркови

  • 1 ст.л. томатной пасты

  • 100 мл томатного сока

  • 3 ст.л. растительного масла

  • Соль, перец по вкусу

Приготовление

  • Выберите плотный кочан белокочанной капусты. Удалите верхние, пожелтевшие листья. Нашинкуйте капусту соломкой или тонкими полосками. Чем мельче вы нарежете капусту, тем быстрее она стушится.

  • Очистите луковицу от шелухи и нарежьте ее небольшими кубиками. Мелкая нарезка лука позволит ему быстрее карамелизоваться и отдать свой аромат блюду.

  • Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Можно также нарезать морковь соломкой или тонкими кружочками.

  • Разделите овощи на две сковороды. Налейте в одну сковороду 2 столовых ложки масла, а в другую – 1 столовую ложку. Разогрейте растительное масло на среднем огне.

  • Высыпьте нарезанный лук и морковь на сковороду с меньшим количеством растительного масла. Жарьте, помешивая, до мягкости и золотистого цвета. Это придаст блюду сладковатый вкус и аромат.

  • На другую сковороду высыпьте нашинкованную капусту. Слегка обжарьте ее, помешивая, в течение нескольких минут, чтобы капуста стала более мягкой. Затем добавьте немного воды, чтобы капуста не пригорела. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 15-20 минут, периодически помешивая.

  • Когда капуста станет мягкой, а лук с морковью карамелизуется, соедините их в одной сковороде.

  • Добавить томатную пасту и томатный сок. Перемешайте все тщательно. Томатная паста придаст блюду насыщенный вкус и цвет.

  • Тушите капусту с томатной пастой и соком еще 5-7 минут на слабом огне до готовности. Попробуйте по вкусу и добавьте соль, перец по своим предпочтениям.

Подавайте тушеную капусту горячей с картофельным пюре, гречкой или как самостоятельное блюдо.

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