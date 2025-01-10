Тушеная капуста на сковороде: как приготовить ее вкусно без мяса

Тушеная капуста – это классическое блюдо украинской кухни, которое нравится многим. Казалось бы, что может быть проще? Но даже в таком, казалось бы, простом блюде есть свои секреты, которые помогут сделать его особенно вкусным.

Секреты сочной и вкусной тушеной капусты: почему важно правильное размещение ингредиентов

Дело в том, что капуста выделяет много сока во время тушения. Если положить в одну сковороду с другими овощами, она может погасить их вкус. Разделив приготовление капусты и жарки лука с морковью, мы позволяем каждому овощу раскрыть свой вкус в полной мере.

Пошаговый рецепт приготовления капусты

Ингредиенты:

1 кг белокочанной капусты

150 г лука

150 г моркови

1 ст.л. томатной пасты

100 мл томатного сока

3 ст.л. растительного масла

Соль, перец по вкусу

Приготовление

Выберите плотный кочан белокочанной капусты. Удалите верхние, пожелтевшие листья. Нашинкуйте капусту соломкой или тонкими полосками. Чем мельче вы нарежете капусту, тем быстрее она стушится.

Очистите луковицу от шелухи и нарежьте ее небольшими кубиками. Мелкая нарезка лука позволит ему быстрее карамелизоваться и отдать свой аромат блюду.

Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Можно также нарезать морковь соломкой или тонкими кружочками.

Разделите овощи на две сковороды. Налейте в одну сковороду 2 столовых ложки масла, а в другую – 1 столовую ложку. Разогрейте растительное масло на среднем огне.

Высыпьте нарезанный лук и морковь на сковороду с меньшим количеством растительного масла. Жарьте, помешивая, до мягкости и золотистого цвета. Это придаст блюду сладковатый вкус и аромат.

На другую сковороду высыпьте нашинкованную капусту. Слегка обжарьте ее, помешивая, в течение нескольких минут, чтобы капуста стала более мягкой. Затем добавьте немного воды, чтобы капуста не пригорела. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 15-20 минут, периодически помешивая.

Когда капуста станет мягкой, а лук с морковью карамелизуется, соедините их в одной сковороде.

Добавить томатную пасту и томатный сок. Перемешайте все тщательно. Томатная паста придаст блюду насыщенный вкус и цвет.

Тушите капусту с томатной пастой и соком еще 5-7 минут на слабом огне до готовности. Попробуйте по вкусу и добавьте соль, перец по своим предпочтениям.

Подавайте тушеную капусту горячей с картофельным пюре, гречкой или как самостоятельное блюдо.

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