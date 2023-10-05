Тушеная свинина с болгарским перцем: рецепт вкусного мясного блюда

Нежное мясо в сочетании с овощами и соусом, который образуется при тушении, не оставит равнодушным. Блюдо подойдет к любому гарниру. Вам понадобится свиная вырезка, болгарский перец, лук, помидоры, специи и сковорода.
Ингредиенты
- свиная вырезка
- 700 г
- перец сладкий болгарский
- 300 г
- лук репчатый
- 200 г
- помидоры
- 300 г
- паприка сладкая
- 0,5 ч. л.
- перец чили
- по вкусу
- чеснок
- 2 зубчика
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Свинину нарежьте средними кусочками.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Из перца уберите семена и нарежьте соломкой.
- На раскаленной сковороде с добавлением растительного масла обжарьте лук до легкого золотистого цвета и добавьте болгарский перец. Обжарьте еще минуты четыре. Добавьте нарезанные кубиком томаты, обжаривая все пару минут.
- В овощи выложите нарезанное мясо, перец черный, паприку, измельченный чеснок, перец чили и соль. Влейте воду, накройте крышкой и тушите на медленном огне около часа, пока мясо не станет мягким.
Советы:
По желанию добавьте зелень.