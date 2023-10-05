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Тушеная свинина с болгарским перцем: рецепт вкусного мясного блюда

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
731
Время на прочтение
1 мин
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Тушеная свинина с болгарским перцем: рецепт вкусного мясного блюда

Тушеная свинина с болгарским перцем / Фото: Credits

Нежное мясо в сочетании с овощами и соусом, который образуется при тушении, не оставит равнодушным. Блюдо подойдет к любому гарниру. Вам понадобится свиная вырезка, болгарский перец, лук, помидоры, специи и сковорода.

Ингредиенты

свиная вырезка
700 г
перец сладкий болгарский
300 г
лук репчатый
200 г
помидоры
300 г
паприка сладкая
0,5 ч. л.
перец чили
по вкусу
чеснок
2 зубчика
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Свинину нарежьте средними кусочками.
  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  3. Из перца уберите семена и нарежьте соломкой.
  4. На раскаленной сковороде с добавлением растительного масла обжарьте лук до легкого золотистого цвета и добавьте болгарский перец. Обжарьте еще минуты четыре. Добавьте нарезанные кубиком томаты, обжаривая все пару минут.
  5. В овощи выложите нарезанное мясо, перец черный, паприку, измельченный чеснок, перец чили и соль. Влейте воду, накройте крышкой и тушите на медленном огне около часа, пока мясо не станет мягким.

Советы:

По желанию добавьте зелень.

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Дата публикации
Просмотры
731
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