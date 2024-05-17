Тушеные куриные шейки с луком: оригинальный рецепт

Куриные шеи это – часть курицы, из которой мало кто готовит, но благодаря маринаду и луку они получаются нежными и мягкими. Куриные шейки замаринуйте, лук обжарьте. Все соедините, добавьте сметану и протушите. Подавайте как самостоятельное блюдо, так и с любимым гарниром.
Ингредиенты
- куриные шеи
- 1 кг
- сметана
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 4 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- соевый соус
- 3 ст. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Куриные шеи вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- В миске соедините чеснок, паприку, соевый соус, лимонный сок, одну столовую ложку растительного масла, перец и соль. Перемешайте. Замаринуйте куриные шейки в этом маринаде на 3 часа.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами. Обжарьте на небольшом количестве растительного масла до мягкости.
- На разогретую сковороду налейте немного растительного масла, выложите куриные шейки и обжарьте до золотистой корочки. Выложите к ним лук, добавьте сметану. Перемешайте и протушите 15-20 минут на медленном огне.
Советы:
- Куриные шеи желательно оставить мариноваться на ночь.
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