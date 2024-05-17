Категория
Вторые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тушеные куриные шейки с луком: оригинальный рецепт

Время готовки
3 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Тушеные куриные шейки с луком: оригинальный рецепт

Тушеные куриные шейки с луком / Фото: Credits

Куриные шеи это – часть курицы, из которой мало кто готовит, но благодаря маринаду и луку они получаются нежными и мягкими. Куриные шейки замаринуйте, лук обжарьте. Все соедините, добавьте сметану и протушите. Подавайте как самостоятельное блюдо, так и с любимым гарниром.

Ингредиенты

куриные шеи
1 кг
сметана
2 ст. л.
лук репчатый
4 шт.
чеснок
3 зубчика
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
соевый соус
3 ст. л.
лимонный сок
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Куриные шеи вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  3. В миске соедините чеснок, паприку, соевый соус, лимонный сок, одну столовую ложку растительного масла, перец и соль. Перемешайте. Замаринуйте куриные шейки в этом маринаде на 3 часа.
  4. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Обжарьте на небольшом количестве растительного масла до мягкости.
  5. На разогретую сковороду налейте немного растительного масла, выложите куриные шейки и обжарьте до золотистой корочки. Выложите к ним лук, добавьте сметану. Перемешайте и протушите 15-20 минут на медленном огне.

Советы:

  • Куриные шеи желательно оставить мариноваться на ночь. 

Читайте также:

Брускетта от победителей Евровидения - это вкусно и легко - Рецепты Сніданку з 1+1

Брускетта от победителей Евровидения - это вкусно и легко - Рецепты Сніданку з 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация