Тушеные куриные шейки с луком: оригинальный рецепт

Куриные шеи это – часть курицы, из которой мало кто готовит, но благодаря маринаду и луку они получаются нежными и мягкими. Куриные шейки замаринуйте, лук обжарьте. Все соедините, добавьте сметану и протушите. Подавайте как самостоятельное блюдо, так и с любимым гарниром.