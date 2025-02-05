Вкусные и полезные оладьи из рыбы: необычное блюдо на завтрак

Надоели обычные оладьи? Приготовьте оригинальный вариант с сочной горбушей!
Обожаете оладьи и рыбу? Попытайтесь сочетать эти вкусы в одном блюде! Предлагаем вам оригинальный рецепт, который сделает классические оладьи настоящим кулинарным открытием.
Ингредиенты
- мука с разрыхлителем
- 250 г
- сода
- 1/2 ч. ложки
- растопленное сливочное масло
- 50 г
- лимонный сок
- половина плода
- кефир
- 200 мл
- небольшой кабачок
- 1 шт.
- горбуша горячего копчения
- 300 г
- масло
- для жарки
- салатные листья
- для подачи
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Натрите кабачок на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.
- Половину горбуши разомните вилкой и смешайте с подготовленным кабачком.
- Просейте муку, влейте кефир и взбейте миксером, чтобы тесто стало однородным без комочков.
- Добавьте растопленное сливочное масло, сок лимонный, соду, соль, а также кабачок с рыбой. Взбейте блендером или тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Выложите готовые оладьи на тарелки, дополните кусочками рыбы и подавайте со свежим салатом. Приятного аппетита!
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