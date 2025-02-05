Вкусные и полезные оладьи из рыбы: необычное блюдо на завтрак

Обожаете оладьи и рыбу? Попытайтесь сочетать эти вкусы в одном блюде! Предлагаем вам оригинальный рецепт, который сделает классические оладьи настоящим кулинарным открытием.

Ингредиенты мука с разрыхлителем 250 г сода 1/2 ч. ложки растопленное сливочное масло 50 г лимонный сок половина плода кефир 200 мл небольшой кабачок 1 шт. горбуша горячего копчения 300 г масло для жарки салатные листья для подачи соль по вкусу

Процесс приготовления:

Натрите кабачок на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Половину горбуши разомните вилкой и смешайте с подготовленным кабачком. Просейте муку, влейте кефир и взбейте миксером, чтобы тесто стало однородным без комочков. Добавьте растопленное сливочное масло, сок лимонный, соду, соль, а также кабачок с рыбой. Взбейте блендером или тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Выложите готовые оладьи на тарелки, дополните кусочками рыбы и подавайте со свежим салатом. Приятного аппетита!

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