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Вкусные и полезные оладьи из рыбы: необычное блюдо на завтрак

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
121
Время на прочтение
1 мин
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Вкусные и полезные оладьи из рыбы: необычное блюдо на завтрак

Рыбные оладьи на завтрак: рецепт / Фото: Фото из открытых источников

Надоели обычные оладьи? Приготовьте оригинальный вариант с сочной горбушей!

Обожаете оладьи и рыбу? Попытайтесь сочетать эти вкусы в одном блюде! Предлагаем вам оригинальный рецепт, который сделает классические оладьи настоящим кулинарным открытием.

Ингредиенты

мука с разрыхлителем
250 г
сода
1/2 ч. ложки
растопленное сливочное масло
50 г
лимонный сок
половина плода
кефир
200 мл
небольшой кабачок
1 шт.
горбуша горячего копчения
300 г
масло
для жарки
салатные листья
для подачи
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Натрите кабачок на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.
  2. Половину горбуши разомните вилкой и смешайте с подготовленным кабачком.
  3. Просейте муку, влейте кефир и взбейте миксером, чтобы тесто стало однородным без комочков.
  4. Добавьте растопленное сливочное масло, сок лимонный, соду, соль, а также кабачок с рыбой. Взбейте блендером или тщательно перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Выложите готовые оладьи на тарелки, дополните кусочками рыбы и подавайте со свежим салатом. Приятного аппетита!

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