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Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
300
Время на прочтение
2 мин

Вкусные котлеты из хека: большое количество лука и сливочного масла и никакого хлеба

Дело не в хлебе: как приготовить идеально сочные котлеты из хека

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
134 ккал
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Котлеты из хека

Котлеты из хека

Рыбные котлеты часто вызывают противоречивые впечатления, у кого они получаются слишком сухими, у кого распадаются во время жарки или имеют специфический вкус. Однако существует рецепт котлет из хека, который кардинально меняет представление о сочности и нежности рыбных блюд.

Главный секрет этого блюда — абсолютное отсутствие хлеба или манной крупы в фарше, а также особая техника обработки лука с добавлением сливочного масла.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления понадобится набор продуктов, где ключевую роль играет правильная пропорция рыбы и лука:

  • Филе хека — 1,1 кг;

  • Репчатый лук — 900 г;

  • Куриное яйцо — 1 шт.;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Сливочное масло — 80 г;

  • Растительное масло — для жарки;

  • Соль — 1 ч. ложка (или по вкусу);

  • Черный молотый перец — по вкусу;

  • Пшеничная мука или панировочные сухари — по желанию.

Пошаговый процесс приготовления

1. Подготовка рыбы и жарки луковой базы

Хек необходимо тщательно очистить от чешуи, снять кожу и удалить все большие кости. Нарежьте полученное рыбное филе небольшими кусочками.

Репчатый лук мелко нашинкуйте. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости и легкого золотистого оттенка. После этого добавьте на сковороду сливочное масло и измельченный чеснок. Приготовьте смесь еще 2–3 минуты, чтобы масло полностью растаяло и напиталось ароматом чеснока, после чего снимите с огня и дайте немного остыть.

2. Вымешивание и стабилизация фарша

Пропустите филе хека через мясорубку. Вслед за рыбой перекрутите обжаренный лук вместе со сливочным чесночным маслом.

В готовую массу добавьте куриное яйцо, соль и чёрный перец. Тщательно перемешайте фарш до однородности. Обязательно оставьте массу отдохнуть на 10 минут при комнатной температуре, чтобы ингредиенты соединились между собой.

3. Формирование и обжаривание

Увлажните руки водой и сформуйте из фарша аккуратные котлеты. По желанию их можно слегка обвалять в муке или панировочных сухарях для создания более выраженной корочки.

Разогрейте растительное масло в сковороде и выложите котлеты. Обжаривайте их на среднем огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны до образования румяной корочки и полной готовности внутри.

Кулинарный совет

Благодаря большому количеству лука и отсутствию хлеба, фарш может показаться слишком мягким. Однако не стоит спешить загущать его дополнительной мукой прямо в миске.

Чтобы масса лучше держала форму, поместите готовый фарш на время в холодильник. Сливочное масло застынет, и котлеты будут формироваться значительно легче. Также перед началом массовой жарки рекомендуется выпечь одну пробную небольшую котлету, чтобы проверить плотность массы на сковороде.

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