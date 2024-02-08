Вкусные, нежные голубцы — рецепт из пекинской капусты

Как приготовить голубцы из пекинской капусты
Чтобы приготовить вкусные голубцы, предлагаем вместо белокочанной капусты использовать пекинскую.
Почему из пекинской капусты:
- во-первых, такие голубцы готовить проще,
- времени на приготовление нужно потратите меньше,
- справиться с более тонкими листьями пекинки легче,
- вкус получается более нежным.
Ингредиенты:
- капуста пекинская — 1 кг,
- фарш – 600 г,
- лук – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- рис – 100 г,
- томатная паста — 2 ст. л,
- лавровый лист – 2 шт.,
- душистый перец – 3-4 горошины,
- соль, черный молотый перец — по вкусу
- зелень — по вкусу
Приготовление:
- Тщательно вымытый рис залейте 500 мл холодной воды и варите на минимальном огне 15 минут. Готовый рис откиньте на сито или дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Подготовьте пекинскую капусту. Это можно делать несколькими способами. Пекинскую капусту можно разобрать на листья и сложить в просторную кастрюлю, залить кипятком и оставить на несколько минут. Через 3-5 минут воду слить. Второй способ – положите капусту в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите, положите в микроволновку и готовьте 5-7 минут. Достаньте качан из микроволновки и оставьте остывать в пакете.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.
- В емкость выложите фарш, добавьте лук, морковь, отварной рис, измельченную зелень, посолите, поперчите и тщательно перемешайте руками.
- Возьмите лист капусты, выложите на толстый край начинку и закрутите голубец, подгибая края. Таким образом сформируйте все голубцы.
- Для соуса разведите в 500 мл воды томатную пасту, добавьте соль, лавровый лист и душистый перец.
- Тушить голубцы можно в кастрюле, мультиварке, духовке. На дно емкости выложите несколько капустных листьев, чтобы блюдо не подгорело, а на них голубцы. Залейте соусом и тушите на маленьком огне в течение 40-60 минут.
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