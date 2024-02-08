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Вкусные, нежные голубцы — рецепт из пекинской капусты

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
172 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
562
Время на прочтение
2 мин
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Вкусные, нежные голубцы — рецепт из пекинской капусты

голубцы из пекинки

Как приготовить голубцы из пекинской капусты

Чтобы приготовить вкусные голубцы, предлагаем вместо белокочанной капусты использовать пекинскую.

Почему из пекинской капусты:

  • во-первых, такие голубцы готовить проще,
  • времени на приготовление нужно потратите меньше,
  • справиться с более тонкими листьями пекинки легче,
  • вкус получается более нежным.

Ингредиенты:

  • капуста пекинская — 1 кг,
  • фарш – 600 г,
  • лук – 1 шт.,
  • морковь – 1 шт.,
  • рис – 100 г,
  • томатная паста — 2 ст. л,
  • лавровый лист – 2 шт.,
  • душистый перец – 3-4 горошины,
  • соль, черный молотый перец — по вкусу
  • зелень — по вкусу

Приготовление:

  • Тщательно вымытый рис залейте 500 мл холодной воды и варите на минимальном огне 15 минут. Готовый рис откиньте на сито или дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  • Подготовьте пекинскую капусту. Это можно делать несколькими способами. Пекинскую капусту можно разобрать на листья и сложить в просторную кастрюлю, залить кипятком и оставить на несколько минут. Через 3-5 минут воду слить. Второй способ – положите капусту в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите, положите в микроволновку и готовьте 5-7 минут. Достаньте качан из микроволновки и оставьте остывать в пакете.
  • Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.
  • В емкость выложите фарш, добавьте лук, морковь, отварной рис, измельченную зелень, посолите, поперчите и тщательно перемешайте руками.
  • Возьмите лист капусты, выложите на толстый край начинку и закрутите голубец, подгибая края. Таким образом сформируйте все голубцы.
  • Для соуса разведите в 500 мл воды томатную пасту, добавьте соль, лавровый лист и душистый перец.
  • Тушить голубцы можно в кастрюле, мультиварке, духовке. На дно емкости выложите несколько капустных листьев, чтобы блюдо не подгорело, а на них голубцы. Залейте соусом и тушите на маленьком огне в течение 40-60 минут.

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