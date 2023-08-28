Вкусные постные овсяные котлеты: рецепт, который удивит своей простотой

Котлеты занимают особое место в постном меню. Они очень вкусные и сытные, а основными ингредиентами выступают овсяные хлопья и картофель.
В понедельник начался Успенский пост, во время которого верующие не едят мясные продукты. Сохраняйте рецепт вкусных постных котлеток, чтобы разнообразить свое меню.
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- 200 г
- лук (небольшой)
- 2 шт
- картофель
- 1-2 шт
- чеснок
- 2-3 зубчика
- растительное масло
- для жарки
- соль, перец
- по вкусу
- тимьян
- по желанию
Способ приготовления:
- Залейте овсяные хлопья одним стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте постоять 15-20 минут, чтобы они набухли.
- Почистите лук и чеснок, измельчите их с помощью блендера.
- Почистите картофель, натрите на терке.
- Соедините все ингредиенты, добавьте специи и все хорошо перемешайте.
- Смочите руки в холодной воде, сформуйте котлетки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде на масле.
- За 2-3 минуты до окончания жарки убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности.
- Подавайте с любым постным соусом.
Дополнительно в такие котлеты можно добавлять мелко порубленные шампиньоны, любимую зелень. При формовке котлет не делайте их слишком большими, но толщина должна быть не более 2 см. Тогда их будет лучше переворачивать. Можно овсяные постные котлеты по этому рецепту запечь в духовке. Для этого застелите пергамент на противень, выложите котлеты, смажьте их маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.