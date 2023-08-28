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Вкусные постные овсяные котлеты: рецепт, который удивит своей простотой

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
236 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
192
Время на прочтение
1 мин
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Вкусные постные овсяные котлеты: рецепт, который удивит своей простотой

Как готовить постные котлеты / Фото: pixabay.com

Котлеты занимают особое место в постном меню. Они очень вкусные и сытные, а основными ингредиентами выступают овсяные хлопья и картофель.

В понедельник начался Успенский пост, во время которого верующие не едят мясные продукты. Сохраняйте рецепт вкусных постных котлеток, чтобы разнообразить свое меню.

Ингредиенты

овсяные хлопья
200 г
лук (небольшой)
2 шт
картофель
1-2 шт
чеснок
2-3 зубчика
растительное масло
для жарки
соль, перец
по вкусу
тимьян
по желанию

Способ приготовления:

  1. Залейте овсяные хлопья одним стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте постоять 15-20 минут, чтобы они набухли.
  2. Почистите лук и чеснок, измельчите их с помощью блендера.
  3. Почистите картофель, натрите на терке.
  4. Соедините все ингредиенты, добавьте специи и все хорошо перемешайте.
  5. Смочите руки в холодной воде, сформуйте котлетки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде на масле.
  6. За 2-3 минуты до окончания жарки убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности.
  7. Подавайте с любым постным соусом.

Дополнительно в такие котлеты можно добавлять мелко порубленные шампиньоны, любимую зелень. При формовке котлет не делайте их слишком большими, но толщина должна быть не более 2 см. Тогда их будет лучше переворачивать. Можно овсяные постные котлеты по этому рецепту запечь в духовке. Для этого застелите пергамент на противень, выложите котлеты, смажьте их маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.

Дата публикации
Просмотры
192
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