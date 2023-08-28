Вкусные постные овсяные котлеты: рецепт, который удивит своей простотой

Котлеты занимают особое место в постном меню. Они очень вкусные и сытные, а основными ингредиентами выступают овсяные хлопья и картофель.

В понедельник начался Успенский пост, во время которого верующие не едят мясные продукты. Сохраняйте рецепт вкусных постных котлеток, чтобы разнообразить свое меню.

Ингредиенты овсяные хлопья 200 г лук (небольшой) 2 шт картофель 1-2 шт чеснок 2-3 зубчика растительное масло для жарки соль, перец по вкусу тимьян по желанию

Способ приготовления:

Залейте овсяные хлопья одним стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте постоять 15-20 минут, чтобы они набухли. Почистите лук и чеснок, измельчите их с помощью блендера. Почистите картофель, натрите на терке. Соедините все ингредиенты, добавьте специи и все хорошо перемешайте. Смочите руки в холодной воде, сформуйте котлетки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде на масле. За 2-3 минуты до окончания жарки убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности. Подавайте с любым постным соусом.

Дополнительно в такие котлеты можно добавлять мелко порубленные шампиньоны, любимую зелень. При формовке котлет не делайте их слишком большими, но толщина должна быть не более 2 см. Тогда их будет лучше переворачивать. Можно овсяные постные котлеты по этому рецепту запечь в духовке. Для этого застелите пергамент на противень, выложите котлеты, смажьте их маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.