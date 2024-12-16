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Заливное из хребта красной рыбы: как приготовить

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
29 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
883
Время на прочтение
2 мин
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Заливное из хребта красной рыбы: как приготовить

Заливное из хребтов красной рыбы

Как приготовить заливное из хребтов красной рыбы.

Не для кого не секрет, что красная рыба является не только вкусной, но и полезной. Она незаменима в рационе для предупреждения атеросклероза. В этой рыбе много «хорошего» холестерина, уменьшающего количество холестериновых бляшек. Лосось, семга содержит небольшое количество углеводов и отлично подходит для рациона диабетиков. А большое количество витамина А делает лосось полезным для здоровья глаз. И это далеко не вся польза красной рыбы.

Но к сожалению, сегодняшние цены на филе красной рыбы кусаются, в то время как цены на продаваемые хребты вполне доступны.

Что можно приготовить из хребтов красной рыбы? Попробуйте заливное, которое готовится очень просто, а результат вас удивит. Такое блюдо будет уместным и для праздничного рождественского или новогоднего стола.

Ингредиенты:

  • Хребет красной рыбы – 1 шт.,
  • Вода – 1.5 л,
  • Желатин – 15 г,
  • Лук репчатый – 1 шт.,
  • Чеснок – 2 зубчика,
  • Лавровый лист – 3 шт,
  • Перец черный горошком – 6 шт,
  • Соль – по вкусу.

Как приготовить заливное из хребтов красной рыбы.

  • Хребет красной рыбы моем, разрезаем на несколько кусков, кладем в кастрюлю. Добавляем соль, лавровый лист, черный перец горошком и очищенный лук.
  • Заливаем прохладной водой и ставим на средний огонь. Как рыба начнет закипать, убавляем огонь и готовим на маленьком огне 20 минут. Снимаем образующуюся пену.
  • Готовую рыбу вынимаем на тарелку и охлаждаем.
  • Желатин заливаем 100 мл холодной воды, оставляем при комнатной температуре на несколько минут, чтобы набухать.
  • Набухший желатин отправляем в рыбный бульон, перемешиваем, бульон должен быть достаточно горячим. Выдавливаем и добавляем чеснок и перемешиваем. Дополнительно солим бульон по вкусу. Процеживаем бульон через сито.
  • Отделяем рыбу от костей и выкладываем по мискам. Заливаем рыбным бульоном и ставим в холодильник на несколько часов, чтобы застыло.
  • Дополнительно можно украсить зеленью, добавить яйцо, консервированную кукурузу, горошек.

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