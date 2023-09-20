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Запеченные помидоры, фаршированные яйцами и ветчиной: рецепт оригинального блюда

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
1 мин
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Запеченные помидоры, фаршированные яйцами и ветчиной: рецепт оригинального блюда

Запеченные помидоры фаршированные яйцами и ветчиной: / Фото: Credits

Готовится такое красивое блюдо просто и не требует много времени. Для приготовления фаршированных помидоров понадобятся: помидоры, яйца и ветчина. В результате получим оригинальное блюдо.

Ингредиенты

помидоры свежие
4 шт.
яйца
4 шт.
ветчина
100 г
перец черный молотый
соль
растительное масло
зеленый лук
  1. Помидоры помойте и высушите.
  2. Аккуратно срежьте крышечку и чайной ложкой выньте сердцевину. Стенки оставьте достаточно толстыми, чтоб они не лопнули.
  3. Ветчину нарежьте мелкими кубиками.
  4. В подготовленный подсоленный помидор на дно выложите немного ветчины.
  5. Разбейте яйцо в помидор. Посолите, поперчите и посыпьте нарезанным мелко зеленым луком.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке  при 190 градусах 15-20 минут.

Советы:

  • Помидоры используйте крупные и плотные.
  • Ветчину можно заменить колбасой.

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Дата публикации
Просмотры
222
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