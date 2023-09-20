Запеченные помидоры, фаршированные яйцами и ветчиной: рецепт оригинального блюда

Готовится такое красивое блюдо просто и не требует много времени. Для приготовления фаршированных помидоров понадобятся: помидоры, яйца и ветчина. В результате получим оригинальное блюдо.
Ингредиенты
- помидоры свежие
- 4 шт.
- яйца
- 4 шт.
- ветчина
- 100 г
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зеленый лук
- Помидоры помойте и высушите.
- Аккуратно срежьте крышечку и чайной ложкой выньте сердцевину. Стенки оставьте достаточно толстыми, чтоб они не лопнули.
- Ветчину нарежьте мелкими кубиками.
- В подготовленный подсоленный помидор на дно выложите немного ветчины.
- Разбейте яйцо в помидор. Посолите, поперчите и посыпьте нарезанным мелко зеленым луком.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 190 градусах 15-20 минут.
Советы:
- Помидоры используйте крупные и плотные.
- Ветчину можно заменить колбасой.
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