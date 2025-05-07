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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
243
Время на прочтение
1 мин

Запеканка с сыром и лапшой: вкусный ужин на всю семью

Запеканки — настоящее спасение для тех, кто ценит свое время: готовятся быстро и без хлопот, а исчезают со стола мгновенно, оставляя только пустые тарелки и счастливые лица.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
275 ккал
Запеканка с лапшой и сыром (фото иллюстративная)

Запеканка с лапшой и сыром (фото иллюстративное) / © Фото из открытых источников

Эта запеканка пробуждает теплые воспоминания с детства — ее вкус знаком каждому. Она обязательно порадует ваших близких, а вам не придется тратить много времени и усилий, чтобы создать домашний, уютный ужин.

Ингредиенты

сыр
700г
яичные желтки
4 шт.
сметана
100 мл
сахар
200г
ванильный сахар
соль
щепотка
лапша
200г
сливочное масло
30г
панировочные сухари
по вкусу
цедра лимона
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сварите лапшу в подсоленной воде до мягкости до тех пор, пока она полностью не приготовится.

  2. В большом сосуде соедините творог с желтками, добавьте щепотку соли, натертую лимонную цедру, обычный и ванильный сахар, а также сметану. Взбивайте все ингредиенты до гладкой кремообразной консистенции.

  3. Когда лапша остынет, добавьте ее в творожную массу и хорошо перемешайте.

  4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и равномерно посыпьте панировочными сухарями.

  5. Переложите тесто в форму, а сверху смажьте поверхность желтком для красивой корочки.

  6. Запекайте в духовке при температуре 160–170 °C около 40–50 минут до золотистой, аппетитной верхушки.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
243
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