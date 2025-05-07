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Запеканка с сыром и лапшой: вкусный ужин на всю семью
Запеканки — настоящее спасение для тех, кто ценит свое время: готовятся быстро и без хлопот, а исчезают со стола мгновенно, оставляя только пустые тарелки и счастливые лица.
Эта запеканка пробуждает теплые воспоминания с детства — ее вкус знаком каждому. Она обязательно порадует ваших близких, а вам не придется тратить много времени и усилий, чтобы создать домашний, уютный ужин.
Ингредиенты
- сыр
- 700г
- яичные желтки
- 4 шт.
- сметана
- 100 мл
- сахар
- 200г
- ванильный сахар
- 5г
- соль
- щепотка
- лапша
- 200г
- сливочное масло
- 30г
- панировочные сухари
- по вкусу
- цедра лимона
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сварите лапшу в подсоленной воде до мягкости до тех пор, пока она полностью не приготовится.
В большом сосуде соедините творог с желтками, добавьте щепотку соли, натертую лимонную цедру, обычный и ванильный сахар, а также сметану. Взбивайте все ингредиенты до гладкой кремообразной консистенции.
Когда лапша остынет, добавьте ее в творожную массу и хорошо перемешайте.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и равномерно посыпьте панировочными сухарями.
Переложите тесто в форму, а сверху смажьте поверхность желтком для красивой корочки.
Запекайте в духовке при температуре 160–170 °C около 40–50 минут до золотистой, аппетитной верхушки.
Приятного аппетита!