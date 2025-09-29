- Дата публикации
"Застольное" мясо, от которого не остается ни крошки: 5 кг на праздник исчезают за минуту
Праздник невозможен без блюд, которые становятся главными героями застолья. Именно таким является это сочное мясное блюдо из духовки — его вкус еще долго будут хвалить и вспоминать ваши гости.
Лучше всего для этого блюда подходит свинина — корейка или ошеек. Именно эти части остаются нежными и сочными даже после длительного запекания. Рецептом поделились на сайте "Сенсация".
Ингредиенты
- свинина (корейка или ошеек)
- 1,5-2 кг
- соль и черный молотый перец
- по вкусу
- специи на выбор
- по вкусу
- горчица
- 1-2 ст. ложки
- лук
- 1 шт.
- грибы
- 200-250 г
- масло
- для жарки
- майонез
- 3-4 ст. ложки
- чернослив (или помидоры)
- 100 г (2 шт.)
- твердый сыр
- 150-200 г
- чеснок
- 2-3 зубчика
Процесс приготовления:
Свинину нарезать на толстые куски, слегка отбить, посолить и поперчить. По желанию добавить специи. Смазать тонким слоем горчицы.
Сложить мясо в глубокую миску, накрыть тарелкой и оставить мариноваться не менее 1 часа.
Лук порезать четвертинками колец и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить нарезанные грибы, обжаривать еще несколько минут.
Выложить замаринованное мясо на противень, сверху равномерно распределить луково-грибную начинку. Сделать легкую сеточку из майонеза. Запекать в духовке при 180 С в течение 40 минут.
Если чернослив твердый, залить кипятком на несколько минут, слить воду, просушить и разрезать пополам. При отсутствии чернослива можно использовать кусочки свежих помидоров.
В миске смешать натертый сыр, измельченный чеснок и 2 ст. л. майонеза. Хорошо перемешать.
Через 40 минут достать противень, выложить чернослив (или помидоры), сверху равномерно распределить сырную смесь. Вернуть в духовку еще на 20 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.
Приятного аппетита!