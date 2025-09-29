"Застольное" мясо, от которого не остается ни крошки: 5 кг на праздник исчезают за минуту

Лучше всего для этого блюда подходит свинина — корейка или ошеек. Именно эти части остаются нежными и сочными даже после длительного запекания. Рецептом поделились на сайте "Сенсация".

чернослив (или помидоры) 100 г (2 шт.)

специи на выбор по вкусу

соль и черный молотый перец по вкусу

Процесс приготовления:

Свинину нарезать на толстые куски, слегка отбить, посолить и поперчить. По желанию добавить специи. Смазать тонким слоем горчицы.

Сложить мясо в глубокую миску, накрыть тарелкой и оставить мариноваться не менее 1 часа.

Лук порезать четвертинками колец и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить нарезанные грибы, обжаривать еще несколько минут.

Выложить замаринованное мясо на противень, сверху равномерно распределить луково-грибную начинку. Сделать легкую сеточку из майонеза. Запекать в духовке при 180 С в течение 40 минут.

Если чернослив твердый, залить кипятком на несколько минут, слить воду, просушить и разрезать пополам. При отсутствии чернослива можно использовать кусочки свежих помидоров.

В миске смешать натертый сыр, измельченный чеснок и 2 ст. л. майонеза. Хорошо перемешать.