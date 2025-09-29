ТСН в социальных сетях

213
1 мин

"Застольное" мясо, от которого не остается ни крошки: 5 кг на праздник исчезают за минуту

Праздник невозможен без блюд, которые становятся главными героями застолья. Именно таким является это сочное мясное блюдо из духовки — его вкус еще долго будут хвалить и вспоминать ваши гости.

Татьяна Мележик
2 час. 40 мин.
278 ккал
Мясо "застольное": рецепт (фото с сайта "Сенсация")

Мясо "застольное": рецепт (фото с сайта "Сенсация")

Лучше всего для этого блюда подходит свинина — корейка или ошеек. Именно эти части остаются нежными и сочными даже после длительного запекания. Рецептом поделились на сайте "Сенсация".

Ингредиенты

свинина (корейка или ошеек)
1,5-2 кг
соль и черный молотый перец
по вкусу
специи на выбор
по вкусу
горчица
1-2 ст. ложки
лук
1 шт.
грибы
200-250 г
масло
для жарки
майонез
3-4 ст. ложки
чернослив (или помидоры)
100 г (2 шт.)
твердый сыр
150-200 г
чеснок
2-3 зубчика

Процесс приготовления:

  1. Свинину нарезать на толстые куски, слегка отбить, посолить и поперчить. По желанию добавить специи. Смазать тонким слоем горчицы.

  2. Сложить мясо в глубокую миску, накрыть тарелкой и оставить мариноваться не менее 1 часа.

  3. Лук порезать четвертинками колец и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить нарезанные грибы, обжаривать еще несколько минут.

  4. Выложить замаринованное мясо на противень, сверху равномерно распределить луково-грибную начинку. Сделать легкую сеточку из майонеза. Запекать в духовке при 180 С в течение 40 минут.

  5. Если чернослив твердый, залить кипятком на несколько минут, слить воду, просушить и разрезать пополам. При отсутствии чернослива можно использовать кусочки свежих помидоров.

  6. В миске смешать натертый сыр, измельченный чеснок и 2 ст. л. майонеза. Хорошо перемешать.

  7. Через 40 минут достать противень, выложить чернослив (или помидоры), сверху равномерно распределить сырную смесь. Вернуть в духовку еще на 20 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Приятного аппетита!

213
