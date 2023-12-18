Заварное тесто на вареники и пельмени: идеальное, потому что не рвется и не липнет в руки.

Рецепт идеального теста для вареников, пельменей, чебуреков на кипятке.
Вареники, блюдо национальной украинской кухни, хозяйки готовят часто, сладкие, постные с разными начинками.
Рецептов приготовления теста для вареников и пельменей множество – кто-то готовит на воде, молоке, кефире и т.д. Не всем удается приготовить тонкое тесто, чтобы не порвалось во время лепки и не развалилось во время варки.
Предлагаем рецепт идеального теста, которое всегда получается.
Ингредиенты для теста
- мука – 3 стакана,
- кипяток — 200 мл или один стакан,
- яйца – 1 шт.
- подсолнечное масло – 3 стол.л,
- соль – пол чайной ложки.
Приготовление теста для вареников и пельменей.
- Просеиваем муку, лучше брать более высокого качества.
- Вбиваем в муку яйцо, перемешиваем. Яйцо лучше, чтобы было не из холодильника, комнатной температуры.
- Вливаем масло, размешиваем.
- Осторожно вливаем в муку кипяток, постоянно помешивая тесто. Сначала, пока вода горячая, размешиваем тесто вилкой, а когда немного остынет – руками. Даже если тесто будет казаться слишком жидким или густым, ни муку, ни воду добавлять не нужно.
- Вымешиваем тесто руками до однородности. Готовое тесто не должно прилипать к рукам.
- Накрываем тесто полотенцем и оставляем на десять минут.
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