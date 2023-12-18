Заварное тесто на вареники и пельмени: идеальное, потому что не рвется и не липнет в руки.

Вареники, блюдо национальной украинской кухни, хозяйки готовят часто, сладкие, постные с разными начинками.

Рецептов приготовления теста для вареников и пельменей множество – кто-то готовит на воде, молоке, кефире и т.д. Не всем удается приготовить тонкое тесто, чтобы не порвалось во время лепки и не развалилось во время варки.

Предлагаем рецепт идеального теста, которое всегда получается.

Ингредиенты для теста

мука – 3 стакана,

кипяток — 200 мл или один стакан,

яйца – 1 шт.

подсолнечное масло – 3 стол.л,

соль – пол чайной ложки.

Приготовление теста для вареников и пельменей.

Просеиваем муку, лучше брать более высокого качества.

Вбиваем в муку яйцо, перемешиваем. Яйцо лучше, чтобы было не из холодильника, комнатной температуры.

Вливаем масло, размешиваем.

Осторожно вливаем в муку кипяток, постоянно помешивая тесто. Сначала, пока вода горячая, размешиваем тесто вилкой, а когда немного остынет – руками. Даже если тесто будет казаться слишком жидким или густым, ни муку, ни воду добавлять не нужно.

Вымешиваем тесто руками до однородности. Готовое тесто не должно прилипать к рукам.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем на десять минут.

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