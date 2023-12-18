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Заварное тесто на вареники и пельмени: идеальное, потому что не рвется и не липнет в руки.

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Дата публикации
Просмотры
627
Время на прочтение
1 мин
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Заварное тесто на вареники и пельмени: идеальное, потому что не рвется и не липнет в руки.

Заварное тесто на вареники

Рецепт идеального теста для вареников, пельменей, чебуреков на кипятке.

Вареники, блюдо национальной украинской кухни, хозяйки готовят часто, сладкие, постные с разными начинками.

Рецептов приготовления теста для вареников и пельменей множество – кто-то готовит на воде, молоке, кефире и т.д. Не всем удается приготовить тонкое тесто, чтобы не порвалось во время лепки и не развалилось во время варки.

Предлагаем рецепт идеального теста, которое всегда получается.

Ингредиенты для теста

  • мука – 3 стакана,
  • кипяток — 200 мл или один стакан,
  • яйца – 1 шт.
  • подсолнечное масло – 3 стол.л,
  • соль – пол чайной ложки.

Приготовление теста для вареников и пельменей.

  • Просеиваем муку, лучше брать более высокого качества.
  • Вбиваем в муку яйцо, перемешиваем. Яйцо лучше, чтобы было не из холодильника, комнатной температуры.
  • Вливаем масло, размешиваем.
  • Осторожно вливаем в муку кипяток, постоянно помешивая тесто. Сначала, пока вода горячая, размешиваем тесто вилкой, а когда немного остынет – руками. Даже если тесто будет казаться слишком жидким или густым, ни муку, ни воду добавлять не нужно.
  • Вымешиваем тесто руками до однородности. Готовое тесто не должно прилипать к рукам.
  • Накрываем тесто полотенцем и оставляем на десять минут.

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Дата публикации
Просмотры
627
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