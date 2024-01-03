Жареная курица с бальзамическим соусом и клюквой: необычный рецепт

Этот рецепт жареной курицы с бальзамическим соусом и клюквой совершенно несложный, если вы не можете найти свежую клюкву, вполне можно использовать замороженную; просто сначала разморозьте и обсушите ягоды.
Ингредиенты
- чеснок
- 2 зубчика
- оливковое масло экстра-класса
- 3 ст. л.
- клюква
- 1,5 стакана
- курица
- 8 частей
- соль и свежемолотый черный перец
- свежий тимьян
- 1 ст. л.
- розмарин
- 1 ст. л.
- соевый соус
- 1 ст. л.
1. В чаше кухонного комбайна или блендера измельчите до однородной массы чеснок, бальзамический уксус, оливковое масло, соевый соус и половину стакана клюквы.
2. Поместите кусочки курицы в большой пластиковый пакет и залейте курицу маринадом. Закройте пакет и поставьте в холодильник на срок от 30 минут до 1 часа.
3. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте большую сковороду или форму для запекания антипригарным спреем.
4. Достаньте курицу из пакета, оставив маринад. Положите кусочки курицы в сковороду или блюдо кожей вниз и приправьте солью, перцем, тимьяном и розмарином. Посыпьте сковороду оставшимся 1 стаканом клюквы.
5. Запекайте курицу, пока кожа не начнет подрумяниваться, а мясо почти не будет готово, 20–25 минут. Переверните курицу и обильно смажьте каждый кусок оставшимся маринадом. Вылейте остатки маринада.
6. Увеличьте температуру духовки до 220 градусов и готовьте, пока куриная кожа не станет хрустящей, еще 5–8 минут. Подавайте немедленно.
Читайте также:
- Запеченная утка с апельсином: рецепт для праздничного стола
- Курица запеченная на банке: традиционный рецепт
- Мясо с овощами запеченное в фольге: рецепт праздничного блюда
- Запеченные в слоеном тесте куриные голени: необычный рецепт