Жареная курица с бальзамическим соусом и клюквой: необычный рецепт

Этот рецепт жареной курицы с бальзамическим соусом и клюквой совершенно несложный, если вы не можете найти свежую клюкву, вполне можно использовать замороженную; просто сначала разморозьте и обсушите ягоды.

Ингредиенты чеснок 2 зубчика оливковое масло экстра-класса 3 ст. л. клюква 1,5 стакана курица 8 частей соль и свежемолотый черный перец свежий тимьян 1 ст. л. розмарин 1 ст. л. соевый соус 1 ст. л.

1. В чаше кухонного комбайна или блендера измельчите до однородной массы чеснок, бальзамический уксус, оливковое масло, соевый соус и половину стакана клюквы.

2. Поместите кусочки курицы в большой пластиковый пакет и залейте курицу маринадом. Закройте пакет и поставьте в холодильник на срок от 30 минут до 1 часа.

3. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте большую сковороду или форму для запекания антипригарным спреем.

4. Достаньте курицу из пакета, оставив маринад. Положите кусочки курицы в сковороду или блюдо кожей вниз и приправьте солью, перцем, тимьяном и розмарином. Посыпьте сковороду оставшимся 1 стаканом клюквы.

5. Запекайте курицу, пока кожа не начнет подрумяниваться, а мясо почти не будет готово, 20–25 минут. Переверните курицу и обильно смажьте каждый кусок оставшимся маринадом. Вылейте остатки маринада.

6. Увеличьте температуру духовки до 220 градусов и готовьте, пока куриная кожа не станет хрустящей, еще 5–8 минут. Подавайте немедленно.

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