Жареные кабачки в необычном кляре: по вкусу, как мясо

Выросло много кабачков? Попытайтесь приготовить жареные кабачки с сыром в кляре, которые вкусом будут напоминать мясо.

Кабачок – популярный овощ в Украине. Из него можно готовить закуски, оладьи, закусочные торты, блины, консервированные салаты. Попробуйте любопытные жареные кабачки в необычном кляре, чтобы удивить семью или гостей интересным вкусом.

Ингредиенты:

кабачки 2 шт;

яйца 3 шт;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

твердый творог 100 г;

паприка по вкусу;

итальянские травы по вкусу;

панировочные сухари 100 г;

мука 2 ст. ложки;

масло для жарки.

Для соуса:

йогурт или сметана 3 ст. ложки;

огурцы 1 шт;

чеснок 2 зубчика;

укроп 2 веточки;

соль по вкусу;

паприка по вкусу.

Способ приготовления: