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Жареные кабачки в необычном кляре: по вкусу, как мясо

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
136 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1797
Время на прочтение
1 мин
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Жареные кабачки в необычном кляре: по вкусу, как мясо

Жареные кабачки с сыром в кляре: по вкусу как мясо / Фото: Pexels

Выросло много кабачков? Попытайтесь приготовить жареные кабачки с сыром в кляре, которые вкусом будут напоминать мясо.

Кабачок – популярный овощ в Украине. Из него можно готовить закуски, оладьи, закусочные торты, блины, консервированные салаты. Попробуйте любопытные жареные кабачки в необычном кляре, чтобы удивить семью или гостей интересным вкусом.

Ингредиенты:

  • кабачки 2 шт;
  • яйца 3 шт;
  • соль по вкусу;
  • перец по вкусу;
  • твердый творог 100 г;
  • паприка по вкусу;
  • итальянские травы по вкусу;
  • панировочные сухари 100 г;
  • мука 2 ст. ложки;
  • масло для жарки.

Для соуса:

  • йогурт или сметана 3 ст. ложки;
  • огурцы 1 шт;
  • чеснок 2 зубчика;
  • укроп 2 веточки;
  • соль по вкусу;
  • паприка по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сначала кабачки нужно тщательно вымыть, подсушить, нарезать тонкими слайсами (1-1,5 см из автошки).
  2. Взбить яйца, добавить соль, перец и тертый сыр.
  3. Муку и панировочные сухари смешать в отдельной миске.
  4. Каждый слайс обвалять сначала в муке, затем обмокнуть в яйцо с творогом, обжарить с двух сторон на хорошо разогретой сковороде до золотистости.
  5. Приготовить соус: смешать сметану (йогурт), изрезанный кубиками огурец, чеснок, специи.
  6. Подавать можно как в холодном, так и горячем виде.

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Дата публикации
Просмотры
1797
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