Жареные кабачки в необычном кляре: по вкусу, как мясо

Выросло много кабачков? Попытайтесь приготовить жареные кабачки с сыром в кляре, которые вкусом будут напоминать мясо.
Кабачок – популярный овощ в Украине. Из него можно готовить закуски, оладьи, закусочные торты, блины, консервированные салаты. Попробуйте любопытные жареные кабачки в необычном кляре, чтобы удивить семью или гостей интересным вкусом.
Ингредиенты:
- кабачки 2 шт;
- яйца 3 шт;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- твердый творог 100 г;
- паприка по вкусу;
- итальянские травы по вкусу;
- панировочные сухари 100 г;
- мука 2 ст. ложки;
- масло для жарки.
Для соуса:
- йогурт или сметана 3 ст. ложки;
- огурцы 1 шт;
- чеснок 2 зубчика;
- укроп 2 веточки;
- соль по вкусу;
- паприка по вкусу.
Способ приготовления:
- Сначала кабачки нужно тщательно вымыть, подсушить, нарезать тонкими слайсами (1-1,5 см из автошки).
- Взбить яйца, добавить соль, перец и тертый сыр.
- Муку и панировочные сухари смешать в отдельной миске.
- Каждый слайс обвалять сначала в муке, затем обмокнуть в яйцо с творогом, обжарить с двух сторон на хорошо разогретой сковороде до золотистости.
- Приготовить соус: смешать сметану (йогурт), изрезанный кубиками огурец, чеснок, специи.
- Подавать можно как в холодном, так и горячем виде.