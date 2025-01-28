Значительно вкуснее картошки фри: золотистые шарики, которые "разлетаются" со стола мгновенно

Иногда привычные методы приготовления картофеля перестают приносить радость, и хочется чего-нибудь новенького. Поэтому, если картофель фри кажется слишком банальным, попробуйте сделать эти вкусные, хрустящие золотистые шарики.
Мы уверены, что их мягкость и хрустящая корочка вам понравятся. А еще готовить их очень быстро и просто.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- мука
- 5 ст. кровать
- соль
- по вкусу
- моцарелла
- 70 г
- яйца (для кляра)
- 2 шт.
- молоко (для кляра)
- 90 мл
- мука (для кляра)
- 125 г
- панировочные сухари
- 100 г
- растительное масло
- в зависимости от выбранной посуды
Процесс приготовления:
- Очистите картофель и нарежьте его на кубики, чтобы он быстрее сварился. Варите до мягкости, после чего слейте воду, добавьте муку и соль, затем тщательно разомните до гладкой консистенции. Пюре должно получиться густым и эластичным.
- Пока картофель варится, приготовьте кляр – смешайте яйца с молоком и мукой, сбив все до однородной массы.
- После того как картофель немного остынет, возьмите небольшую порцию картофельной массы, сформируйте плоскую лепешку и положите внутрь кубик моцареллы. Оберните сыр картофелем, чтобы получился плотный шарик. Затем каждый шарик обмокните в кляр и обваляйте в панировочных сухарях.
- Нагрейте достаточно растительного масла в глубокой сковороде или фритюрнице, и осторожно опускайте шарики в горячее масло. Жарьте до золотистой корочки, а готовые шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Золотистые шарики лучше всего подавать с любимыми соусами, такими как чесночный, томатный или медово-горчичный. Добавьте свежий салат, и вы получите вкусный и питательный ужин. Приятного аппетита!
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