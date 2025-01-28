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Значительно вкуснее картошки фри: золотистые шарики, которые "разлетаются" со стола мгновенно

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
443 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
308
Время на прочтение
2 мин
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Значительно вкуснее картошки фри: золотистые шарики, которые "разлетаются" со стола мгновенно

Золотистые картофельные шарики: рецепт / Фото: Фото из открытых источников

Иногда привычные методы приготовления картофеля перестают приносить радость, и хочется чего-нибудь новенького. Поэтому, если картофель фри кажется слишком банальным, попробуйте сделать эти вкусные, хрустящие золотистые шарики.

Мы уверены, что их мягкость и хрустящая корочка вам понравятся. А еще готовить их очень быстро и просто.

Ингредиенты

картофель
500 г
мука
5 ст. кровать
соль
по вкусу
моцарелла
70 г
яйца (для кляра)
2 шт.
молоко (для кляра)
90 мл
мука (для кляра)
125 г
панировочные сухари
100 г
растительное масло
в зависимости от выбранной посуды

Процесс приготовления:

  1. Очистите картофель и нарежьте его на кубики, чтобы он быстрее сварился. Варите до мягкости, после чего слейте воду, добавьте муку и соль, затем тщательно разомните до гладкой консистенции. Пюре должно получиться густым и эластичным.
  2. Пока картофель варится, приготовьте кляр – смешайте яйца с молоком и мукой, сбив все до однородной массы.
  3. После того как картофель немного остынет, возьмите небольшую порцию картофельной массы, сформируйте плоскую лепешку и положите внутрь кубик моцареллы. Оберните сыр картофелем, чтобы получился плотный шарик. Затем каждый шарик обмокните в кляр и обваляйте в панировочных сухарях.
  4. Нагрейте достаточно растительного масла в глубокой сковороде или фритюрнице, и осторожно опускайте шарики в горячее масло. Жарьте до золотистой корочки, а готовые шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Золотистые шарики лучше всего подавать с любимыми соусами, такими как чесночный, томатный или медово-горчичный. Добавьте свежий салат, и вы получите вкусный и питательный ужин. Приятного аппетита!

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