- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
"Золото", а не рецепт: как приготовить куриную печень, чтобы было 100% вкусно
Вкусная запеканка из куриной печени на сковороде станет отличным дополнением ежедневного рациона или праздничного стола.
Это блюдо из куриной печени очень просто готовить. Она идеально подойдет как для завтрака, так и ужина.
Ингредиенты
- куриная печень
- 500г
- луковица
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- сырые яйца
- 3 шт.
- вареные яйца
- 3 шт.
- зеленый лук
- пучок
- соевый соус
- 1 ст. ложки
- соль
- ½ ч. ложки
- перец
- 1/3 ч. ложки
- рисовая мука
- 1 ст. ложки
- твердый сыр
- 20г
- масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Печень нужно отварить в течение 5 минут после закипания. Процедить через сито.
Разогреть сковороду, налить масло, выложить нарезанный кубиками лук, пожарить до полуготовности. Добавить натертую морковь и жарить до готовности.
Вбить в миску три яйца, перемешать венчиком. Добавить нарезанный зеленый лук и нарезанные кубиком вареные яйца.
В лук с морковью влить соевый соус, перемешивать 1 минуту и снять с огня. Добавить овощи в яичную массу.
Добавить нарезанную на мелкие кусочки печень, посолить и поперчить. Добавить рисовую муку, все хорошо перемешать.
Выложить все в хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Разровнять, накрыть крышкой, готовить 20-25 минут.
Приятного аппетита!