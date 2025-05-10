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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

"Золото", а не рецепт: как приготовить куриную печень, чтобы было 100% вкусно

Вкусная запеканка из куриной печени на сковороде станет отличным дополнением ежедневного рациона или праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
Куриная печень: рецепт

Куриная печень: рецепт / © Фото из открытых источников

Это блюдо из куриной печени очень просто готовить. Она идеально подойдет как для завтрака, так и ужина.

Ингредиенты

куриная печень
500г
луковица
1 шт.
морковь
1 шт.
сырые яйца
3 шт.
вареные яйца
3 шт.
зеленый лук
пучок
соевый соус
1 ст. ложки
соль
½ ч. ложки
перец
1/3 ч. ложки
рисовая мука
1 ст. ложки
твердый сыр
20г
масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Печень нужно отварить в течение 5 минут после закипания. Процедить через сито.

  2. Разогреть сковороду, налить масло, выложить нарезанный кубиками лук, пожарить до полуготовности. Добавить натертую морковь и жарить до готовности.

  3. Вбить в миску три яйца, перемешать венчиком. Добавить нарезанный зеленый лук и нарезанные кубиком вареные яйца.

  4. В лук с морковью влить соевый соус, перемешивать 1 минуту и снять с огня. Добавить овощи в яичную массу.

  5. Добавить нарезанную на мелкие кусочки печень, посолить и поперчить. Добавить рисовую муку, все хорошо перемешать.

  6. Выложить все в хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Разровнять, накрыть крышкой, готовить 20-25 минут.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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