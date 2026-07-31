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ТСН в социальных сетях

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Категория
Еда
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Эксперты назвали лучший вид сыра, который нужно потреблять людям после 60 лет: почему именно его

Почему эксперты советуют сменить привычный творог на рикотту после 60 лет

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Пожилые люди

Пожилые люди

С возрастом потребности нашего организма меняются, поэтому привычный рацион нуждается в определенном пересмотре. Для людей, пересекших шестидесятилетний рубеж, диетологи и гастроэнтерологи рекомендуют обратить особое внимание на новый молочный продукт, способный стать замечательной и полезной альтернативой традиционному творогу. Речь идет о нежной итальянской рикотте, которая благодаря своей шелковистой текстуре и уникальному питательному составу гораздо лучше подходит для зрелого организма.

Главное отличие рикотты заключается в технологии ее изготовления. Если обычный творог делают непосредственно из молока, то рикотту создают из ценной сыворотки, остающейся после производства других сыров. Такой метод производства обеспечивает чрезвычайно мягкую, однородную и кремовую текстуру продукта, благодаря чему он гораздо легче перерабатывается пищеварительными органами и не создает излишней нагрузки на желудочно-кишечный тракт.

Главные преимущества рикотты для людей постарше

Главные преимущества рикотты для людей постарше заключаются в ее исключительной пользе и удобстве для зрелого организма.

  • Деликатная структура продукта гарантирует легкую усвояемость, минимизируя усилия пищеварительной системы и бережно относясь к слизистой желудка.

  • В то же время высокое содержание сывороточного белка помогает эффективно противостоять возрастной потере мышечной массы, поскольку организм усваивает этот полноценный комплекс аминокислот очень быстро.

  • Кроме того, рикотта активно способствует укреплению скелетной системы благодаря высокой концентрации кальция, который критически важен для поддержания плотности костей и снижения рисков опасных переломов или остеопороза.

  • В отличие от привычного зернистого творога, этот продукт имеет совершенно гладкую консистенцию, легко проглатывается и не вызывает никаких трудностей при пережевывании, что гарантирует максимальный комфорт людям с возрастными или стоматологическими проблемами.

  • Напоследок рикотта служит настоящим натуральным витаминным концентратом, ведь наличие витаминов A и B12 надежно защищает нервную систему, поддерживает зрение и помогает сохранять психическую свежесть.

Благодаря своей универсальности этот нежный сыр идеально подходит как для самостоятельного потребления, так и для приготовления легких блюд, насыщая организм полезными нутриентами без чувства тяжести.

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Дата публикации
Количество просмотров
274
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