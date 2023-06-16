Ешь и загорай: десять продуктов, которые помогут получить красивую бронзовую кожу летом

Лето – пора, когда солнце насыщает наш организм витамином D и придает коже красивый бронзовый оттенок. Хотя мысли о загаре различаются, но невозможно отрицать, что он значительно освежает внешний вид. Оказывается, даже существуют определенные продукты, усиливающие загар на солнце.

Как повысить уровень меланина в организме для загара: теория

Прежде всего, нужно разобраться, как именно проходит процесс загара. Тогда вы можете понять, какие элементы нужны организму во время пребывания на солнце. Оттенок кожи изменяется благодаря пигменту меланина, который начинает активно производиться под влиянием ультрафиолета. Чем больше уровень меланина, тем ровнее и устойчивее получится загар. Но также для загара нужны и другие компоненты, в частности:

бета-каротин – кроме окрашивания кожи в бронзовый оттенок, он также активизирует защиту организма от солнечных лучей и свободных радикалов, поэтому очень важен летом;

– кроме окрашивания кожи в бронзовый оттенок, он также активизирует защиту организма от солнечных лучей и свободных радикалов, поэтому очень важен летом; аминокислоты — микроэлементы, которые помогают стимулировать выработку меланина, особенно важны тирозин и триптофан;

— микроэлементы, которые помогают стимулировать выработку меланина, особенно важны тирозин и триптофан; антиоксиданты – компоненты, отвечающие за активацию защитных функций кожи.

То есть, чтобы получить ровный и устойчивый загар, нужно ввести в ежедневный рацион продукты, которые помогают вырабатывать меланин, насыщают организм бета-каротином и защищают от вредного воздействия солнца.

Что есть, чтобы загореть

Что пить и есть для загара? / Фото: pixabay.com

Морковь для загара – пожалуй, она является лучшим источником бета-каротина, поэтому перед приемом солнечных ванн специалисты советуют выпивать стакан свежего морковного сока. Благодаря такому ритуалу загар будет держаться дольше. Однако здесь нужно помнить о балансе. Чрезмерное количество бета-каротина может окрасить кожу в желтый цвет. Дополнительно, на клеточном уровне бета-каротин превращается в витамин А и защищает кожу от активного солнца. Лучше всего работает, если употреблять его в сочетании с витаминами С и Е.

Абрикосы являются еще одним источником бета-каротина. Стакан морковного сока можно заменить на 200-250 г абрикосов. Именно столько, по словам нутрициологов, нужно употреблять для ровного загара. А еще эти фрукты насыщают организм витаминами группы В, железом, фосфором, биофлавоноидами. Это мощные антиоксиданты, дополнительно отвечающие за процесс фотостарения. А еще абрикосы помогают сохранить загар на коже подольше.

Оливковое масло обеспечивает организм необходимой дозой витамина Е, который является самым мощным антиоксидантом, защищающим кожу от преждевременного старения. А еще он помогает задерживать в эпидермисе влагу, чем избавляет его от обезвоживания и шелушения. Когда кожа хорошо увлажнена и гладкая, загар ложится ровнее и быстрее. Также витамин Е дополняет активность витамина А.

Томаты для загара – мясистые и сочные плоды являются источником ценного элемента, который называется ликопин. Он помогает ускорить выработку меланина, а еще вдвое усиливает естественную защиту кожи. Ликопин также защищает вас от рака. В томатах дополнительно содержатся витамины группы В и некоторые микроэлементы, ускоряющие получение загара. Только половина стакана томатного сока поможет оградить кожу от вредного воздействия ультрафиолета так же как крем с минимальным значением SPF.

Мясные продукты – особенно важно есть летом красное мясо и печень, которые являются отличным источником тирозина. Именно эта аминокислота активно участвует в выработке меланина. После загара эти продукты также не следует исключать из рациона, ведь они помогают сохранить бронзовый оттенок немного дольше.

Брокколи этот овощ является источником витаминов, минералов и полезных веществ (витамины группы А, В, С и Е), а еще в нем есть природные антиоксиданты. А еще брокколи имеет одну особенность, которая очень помогает получить загар: его соцветия помогают уменьшить покраснение кожи, если вы немного увлеклись с принятием солнечных ванн.

Арбуз – он содержит сразу два полезных компонента: ликопин и бета-каротин. А еще арбуз помогает наладить водный баланс, что очень важно летом. Под солнечными лучами кожа высыхает, поэтому ее нужно увлажнять. Ягода обладает и очистительными свойствами, поэтому налаживает работу почек, помогает быстрее вывести из организма токсины и шлаки.

Дыня – нутрициологи считают, что она идеальный вариант для перекуса летом. Дыня насыщает организм магнием, натрием и калием, именно эти компоненты организм теряет, когда загорает на солнце. А еще у дыни есть бета-каротин, хотя и в меньшем количестве, чем в моркови или абрикосах. Чтобы получить хороший загар, рекомендуется съедать в день 300 г дыни. Однако лучше совмещать его с другими фруктами и овощами.

Бананы – содержат сразу две важные аминокислоты: тирозин и триптофан. Меланин производится гораздо медленнее, когда их количество в организме падает. Всего лишь 1-2 плода в день сделают загар ровным и хорошо заметным.

Рыба и морепродукты – они насыщают организм селеном, который активизирует иммунную систему, а также помогает защитить кожу от ожогов и сухости. К сожалению, если много времени проводить на солнце, таких проблем избежать не удастся. Также они содержат много жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), подпитывающих кожу изнутри, чтобы она выглядела увлажненной и здоровой.

Благодаря правильно составленному меню можно получить ровный, красивый и долговременный загар.

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