Если напекли много пасок: рецепт вкусного пудинга для завтрака или перекуса

Читайте в материале ТСН.ua, как приготовить вкусный пудинг из пасок, если вы напекли слишком много пасхальных вкусностей и теперь боитесь, что их не сможете съесть.

На инстаграм-странице shuba.food поделились рецептом пудинга из пасок, который может понадобиться тем, кто напек слишком большое количество этого пасхального десерта.

Ингредиенты:

300 г кулича;

2 яйца;

300 мл молока;

2 столовые ложки сахара;

1 столовая ложка сливочного масла;

любые сухофрукты или ягоды.

Приготовить такой десерт на завтрак или перекус очень просто:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Яйца взбейте с молоком и сахаром. Паску нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите ломтики паски в один слой, разложите ягоды (сухофрукты) и залейте частью яично-молочной смеси. Продолжайте выкладывать второй слой по такой же схеме. Оставьте на 5 минут, чтобы паска хорошо пропиталась. Поставьте в духовку и выпекайте 30-40 минут.

Такой десерт не нуждается в большом количестве ингредиентов. Его можно готовить даже тогда, когда паска уже немного зачерствела.

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