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Если напекли много пасок: рецепт вкусного пудинга для завтрака или перекуса

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
530
Время на прочтение
1 мин
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Если напекли много пасок: рецепт вкусного пудинга для завтрака или перекуса

Пудинг из ремней: рецепт от shuba.food / Фото: Instagram

Читайте в материале ТСН.ua, как приготовить вкусный пудинг из пасок, если вы напекли слишком много пасхальных вкусностей и теперь боитесь, что их не сможете съесть.

На инстаграм-странице shuba.food поделились рецептом пудинга из пасок, который может понадобиться тем, кто напек слишком большое количество этого пасхального десерта.

Ингредиенты:

  • 300 г кулича;
  • 2 яйца;
  • 300 мл молока;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • любые сухофрукты или ягоды.

Приготовить такой десерт на завтрак или перекус очень просто:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Яйца взбейте с молоком и сахаром. Паску нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите ломтики паски в один слой, разложите ягоды (сухофрукты) и залейте частью яично-молочной смеси.
  3. Продолжайте выкладывать второй слой по такой же схеме. Оставьте на 5 минут, чтобы паска хорошо пропиталась.
  4. Поставьте в духовку и выпекайте 30-40 минут.

Такой десерт не нуждается в большом количестве ингредиентов. Его можно готовить даже тогда, когда паска уже немного зачерствела.

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Дата публикации
Просмотры
530
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