Если напекли много пасок: рецепт вкусного пудинга для завтрака или перекуса

Читайте в материале ТСН.ua, как приготовить вкусный пудинг из пасок, если вы напекли слишком много пасхальных вкусностей и теперь боитесь, что их не сможете съесть.
На инстаграм-странице shuba.food поделились рецептом пудинга из пасок, который может понадобиться тем, кто напек слишком большое количество этого пасхального десерта.
Ингредиенты:
- 300 г кулича;
- 2 яйца;
- 300 мл молока;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- любые сухофрукты или ягоды.
Приготовить такой десерт на завтрак или перекус очень просто:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Яйца взбейте с молоком и сахаром. Паску нарежьте тонкими ломтиками.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите ломтики паски в один слой, разложите ягоды (сухофрукты) и залейте частью яично-молочной смеси.
- Продолжайте выкладывать второй слой по такой же схеме. Оставьте на 5 минут, чтобы паска хорошо пропиталась.
- Поставьте в духовку и выпекайте 30-40 минут.
Такой десерт не нуждается в большом количестве ингредиентов. Его можно готовить даже тогда, когда паска уже немного зачерствела.
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