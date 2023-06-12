Если осталось вчерашнее картофельное пюре: рецепт зраз на обед или ужин

Если у вас осталось много картофельного пюре, попробуйте приготовить из него вкусные зразы. Это очень просто.

Какие ингредиенты вам понадобятся:

600 г пюре;

2 стакана муки;

3 яйца;

0,5 чайной ложки соли;

щепотка черного перца;

масло для жарки.

Из такого количества ингредиентов у вас должно получиться примерно 16-18 зраз.

Способ приготовления:

В миске соедините яйца, пюре, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Вымешивать следует тщательно и медленно, ведь холодное пюре тяжело разминается. У вас должна получиться довольно вязкая и густая консистенция, чем-то напоминающая тесто на оладьи. Возьмите столовую ложку, зачерпните тесто и выложите первую порцию зразов на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты, затем переверните и жарьте еще 3 минуты до румяности.

Если тесто получилось слишком редким, можно добавить к нему еще одно яйцо. Также по желанию рекомендуется добавить измельченную зелень или зеленый лук.

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