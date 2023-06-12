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Если осталось вчерашнее картофельное пюре: рецепт зраз на обед или ужин

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
425
Время на прочтение
1 мин
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Если осталось вчерашнее картофельное пюре: рецепт зраз на обед или ужин

Картофельные зразы из картофельного пюре: рецепт / Фото: Pexels

Если у вас осталось много картофельного пюре, попробуйте приготовить из него вкусные зразы. Это очень просто.

Какие ингредиенты вам понадобятся:

  • 600 г пюре;
  • 2 стакана муки;
  • 3 яйца;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • щепотка черного перца;
  • масло для жарки.

Из такого количества ингредиентов у вас должно получиться примерно 16-18 зраз.

Способ приготовления:

  1. В миске соедините яйца, пюре, муку, соль и перец.
  2. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Вымешивать следует тщательно и медленно, ведь холодное пюре тяжело разминается.
  3. У вас должна получиться довольно вязкая и густая консистенция, чем-то напоминающая тесто на оладьи.
  4. Возьмите столовую ложку, зачерпните тесто и выложите первую порцию зразов на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.
  5. Обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты, затем переверните и жарьте еще 3 минуты до румяности.

Если тесто получилось слишком редким, можно добавить к нему еще одно яйцо. Также по желанию рекомендуется добавить измельченную зелень или зеленый лук.

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Дата публикации
Просмотры
425
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