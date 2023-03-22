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Если захотелось сладкого к чаю: десерт без выпечки с печеньем

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
101
Время на прочтение
2 мин
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Если захотелось сладкого к чаю: десерт без выпечки с печеньем

Десерт без выпечки с печеньем / Фото: Pexels

Если хочется приготовить сладости за 5 минут без выпечки, можно воспользоваться простым рецептом десерта с печеньем. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

Чтобы создать этот вкусный десерт без выпечки с печеньем, понадобятся только самые простые ингредиенты, а сам процесс не займет много времени или сил. Рецептом поделилась на своей странице в Instagram фудблогер Тати Чуднова.

Какие продукты нужно подготовить:

  • 80 г темного и 80 г светлого печенья;
  • 300 г сметаны;
  • 2 банана;
  • 300 г сгущенки;
  • 100 мл холодной воды;
  • 25 г желатина.

Десерт без выпечки с печеньем рассчитан на форму диаметром 18 см.

Как приготовить вкусный и простой десерт:

  1. Желатин нужно залить водой, тщательно перемешать и оставить, чтобы он набух.
  2. Застлать форму пергаментом, измельчить печенье и нарезать банан.
  3. Все эти продукты следует выложить слоями, но не очень плотно.
  4. Смешать сметану со сгущенкой, растопить желатин в микроволновке или на водяной бане, добавить к нему несколько ложек сметанной массы и размешать. Влить в сосуд с кремом, постоянно помешивая.

Как масса станет однородной, нужно просто залить ею печенье с бананами в форме. Обязательно выровняйте, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Когда получите форму, десерт можно дополнительно украсить тертым шоколадом.

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Дата публикации
Просмотры
101
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