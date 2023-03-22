Если захотелось сладкого к чаю: десерт без выпечки с печеньем

Если хочется приготовить сладости за 5 минут без выпечки, можно воспользоваться простым рецептом десерта с печеньем. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

Чтобы создать этот вкусный десерт без выпечки с печеньем, понадобятся только самые простые ингредиенты, а сам процесс не займет много времени или сил. Рецептом поделилась на своей странице в Instagram фудблогер Тати Чуднова.

Какие продукты нужно подготовить:

80 г темного и 80 г светлого печенья;

300 г сметаны;

2 банана;

300 г сгущенки;

100 мл холодной воды;

25 г желатина.

Десерт без выпечки с печеньем рассчитан на форму диаметром 18 см.

Как приготовить вкусный и простой десерт:

Желатин нужно залить водой, тщательно перемешать и оставить, чтобы он набух. Застлать форму пергаментом, измельчить печенье и нарезать банан. Все эти продукты следует выложить слоями, но не очень плотно. Смешать сметану со сгущенкой, растопить желатин в микроволновке или на водяной бане, добавить к нему несколько ложек сметанной массы и размешать. Влить в сосуд с кремом, постоянно помешивая.

Как масса станет однородной, нужно просто залить ею печенье с бананами в форме. Обязательно выровняйте, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Когда получите форму, десерт можно дополнительно украсить тертым шоколадом.

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