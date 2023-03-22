Если захотелось сладкого к чаю: десерт без выпечки с печеньем

Если хочется приготовить сладости за 5 минут без выпечки, можно воспользоваться простым рецептом десерта с печеньем. Читайте о нём в материале ТСН.ua.
Чтобы создать этот вкусный десерт без выпечки с печеньем, понадобятся только самые простые ингредиенты, а сам процесс не займет много времени или сил. Рецептом поделилась на своей странице в Instagram фудблогер Тати Чуднова.
Какие продукты нужно подготовить:
- 80 г темного и 80 г светлого печенья;
- 300 г сметаны;
- 2 банана;
- 300 г сгущенки;
- 100 мл холодной воды;
- 25 г желатина.
Десерт без выпечки с печеньем рассчитан на форму диаметром 18 см.
Как приготовить вкусный и простой десерт:
- Желатин нужно залить водой, тщательно перемешать и оставить, чтобы он набух.
- Застлать форму пергаментом, измельчить печенье и нарезать банан.
- Все эти продукты следует выложить слоями, но не очень плотно.
- Смешать сметану со сгущенкой, растопить желатин в микроволновке или на водяной бане, добавить к нему несколько ложек сметанной массы и размешать. Влить в сосуд с кремом, постоянно помешивая.
Как масса станет однородной, нужно просто залить ею печенье с бананами в форме. Обязательно выровняйте, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Когда получите форму, десерт можно дополнительно украсить тертым шоколадом.
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