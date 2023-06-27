Эту ошибку многие допускают: какую соль выбрать для соления капусты

Капуста была куплена, морковь подготовлена, соль есть, поэтому можно начинать ее солить. Но после соления часто возникают проблемы: овощ начинает разлазаться и слишком сильно бродить. Возможно, дело в том, что вы подобрали неправильную соль для соления капусты.

Без соли соление капусты невозможно, поскольку именно благодаря этой приправе овощи выделяют сок и в банке возникают условия, благоприятные для развития бактерий. Также соль улучшает вкус блюда. Следует отметить, что для этого процесса подходит не любой вид соли.

Химический состав блюда

Квашеная капуста на 34% обогащена витамином С и 12% калием. Витамин С помогает улучшить иммунную систему, помогает железу лучше усваиваться организмом. Калий, в свою очередь, нормализует кровяное давление, оказывает благоприятное влияние на работу нервной системы. В этом продукте также большое количество молочной кислоты, которая помогает улучшить работу кишечника, устраняя дисбактериоз.

При этом в 100 г квашеной капусты всего-навсего 28 ккал. Она содержит 0,1 г жиров, 4,7 г углеводов. Соленья из белокочанной капусты содержат также крахмал, белки, дисахариды и моносахариды, органические кислоты и т.д. Это блюдо помогает обогатить организм натрием, магнием, серой, фосфором, йодом, цинком, медью. Она содержит большое количество фтора и марганца.

Сколько нужно соли на 1 кг капусты? Чаще рекомендуют брать 1 столовую ложку специи, но если вы собираетесь делать рассол, то может понадобиться даже больше.

Какую соль лучше брать для соления капусты

Прежде всего стоит отметить, что существует несколько основных видов соли, которые можно купить на прилавках магазинов. Они отличаются в зависимости от способа производства, качества состава и метода обработки.

Лучшим вариантом для соления капусты специалисты считают пищевую соль без разнообразных добавок. Такой приправы требуется всего-навсего 30 г на 1 кг овощей. Если переусердствовать, брожение будет проходить медленно, а вкус продукта значительно изменится. Но и пренебрегать не нужно, иначе квашеная капуста заплесневеет, а блюдо получится слишком мягким.

Если вы хотите добавить в блюдо больше полезных веществ, рекомендуем использовать морскую соль. В ней содержится более 40 микро- и макроэлементов и отлично сохраняет хрусткость овоща.

А вот йодированную соль лучше не использовать, ведь в ней обычно содержится искусственный йод. Он предотвращает развитие молочнокислых бактерий, а они нужны, чтобы блюдо хрустело и имело приятный вкус.

Можно ли использовать мелкую соль для соления капусты? Помол – еще один немаловажный фактор, на который стоит обратить внимание. Для квашеной или кислой капусты используют только соль среднего или крупного помола. Такие кристаллы будут растворяться медленнее, поэтому процесс брожения будет происходить постепенно. В результате молочная кислота не будет растворять капусту. Кушанье получится вкусной и хрустящей.

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