СБУ сообщила о подозрении "полицейскому так называемой "ЛНР". В настоящее время он воюет в составе вооруженных сил РФ на востоке Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Черкасской области.

По данным СБУ, житель Луганщины в 2018 году добровольно поступил в "ЛНР". В звании "лейтенант полиции" он проходил службу в "Славяносербском районном отделе внутренних дел МВД "ЛНР".

"Псевдоправоохранитель активно участвовал в обеспечении выполнения задач оккупационного режима на временно оккупированной территории Луганской области. Он, с применением огнестрельного оружия, заставлял местное население подчиняться незаконным решениям политического и силового блоков террористической организации "ЛНР", — говорится в сообщении.

Контрразведчики Службы безопасности установили, что с начала полномасштабного вторжения изменник добровольно перешел на сторону врага. В частности, в апреле 2022-го он воевал против ВСУ, а также помогал захватчикам в оккупации поселка Новоайдар в Луганской области.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного изменника, воевавшего против Сил обороны на восточном фронте.

Сторонник оккупантов, имея право владеть и пользоваться огнестрельным оружием от имени так называемого "МВД "ЛНР", проводил фильтрационные мероприятия против мирного населения на временно оккупированной территории. Он незаконно изымал имущество у местных жителей, обеспечивал принудительную выдачу паспортов псевдореспублики.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения", а также "участие в террористической группе или террористической организации".

Как сообщалось, СБУ задержала должностную должность "УЗ", которая готовила воздушный удар армии Российской Федерации по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области. Следствие установило, что российский информатор был на "прямой связи" с кадровым военным армии РФ, находившимся на временно оккупированной части территории Донбасса.

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