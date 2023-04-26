Гарнир с ботвой свеклы и замороженные травы с оливковым маслом: что приготовить из залежавшихся овощей

Большинство людей выбрасывает овощи, которые уже немного привяли, но вы можете спасти большинство из них.

Шеф-повар Софи Нахмад дала советы, как уменьшить пищевые отходить и что приготовить из уже привявших овощей (залежавшиеся овощи).

Об этом она рассказала Independent.

Большинство из нас выбрасывают залежавшиеся овощи в мусорку, но на самом деле вы можете спасти их.

К примеру, можно отрезать низ моркови и поместить ее вертикально в стакан с холодной водой, пока она не затвердеет. Если морковь уже нарезана, вы можете поместить ее в миску с прохладной водой.

Зеленые листья, например салат, шпинат или листья салата в пакетах, могут легко увядать по краям, но просто поместите их в миску с прохладной водой, и они снова оживут.

Обрежьте нижнюю часть кочана брокколи и залейте стаканом воды. Если вы срезали соцветия, поместите их в миску с водой, пока они не станут рыхлыми и хрустящими.

Таким же способом можно спасти залежавшуюся спаржу.

Шеф-повар также советует обратить внимание на остатки пищи, оставшиеся после приготовления блюд.

Так, ботву свеклы можно использовать как заменитель зелени. Его можно готовить на пару, пассеровать, тушить, добавлять в супы или даже есть сырыми.

"Обжарьте стебли с небольшим количеством чеснока, апельсина и лука-шалота – идеальный гарнир к чему-либо. Просто обязательно хорошо промойте их, и они готовы к использованию", — посоветовала Софи Нахмад.

Женщина также советует использовать твердую корочку от сыра, которую чаще всего выбрасывают, для приготовления супа.

Так, можно натереть корку пармезана и добавить ее в французский луковый суп.

Когда овощи становятся слишком мягкими, их можно использовать для приготовления полезного бульона.

Овощи можно бланшировать или заморозить до следующего раза, когда они вам понадобятся.

Для бланширования овощей вскипятите их в воде на несколько минут, затем сразу опустите в холодную воду. После охлаждения избавьтесь от лишней воды и положите в морозильную камеру для безопасного хранения. Такой способ хранения идеально подходит для фасоли, спаржи и брокколи.

Травы, такие как орегано и розмарин, можно замораживать таким способом – просто нарежьте их, разложите в один слой на противень и поместите в морозильную камеру – после замораживания они хранятся до шести месяцев.

Их еще можно измельчить и заморозить в формочках для льда с небольшим количеством растительного масла или растопленного масла. Во время приготовления блюд вы можете добавить кубики прямо в сковороду.

Есть много овощей, которые можно мариновать и консервировать, когда они уже полежаны – например огурцы: разрежьте огурец вдоль пополам и мелко нашинкуйте, а затем замочите в рисовом уксусе, сахаре и щепотке соли.

Шеф-повар также советует не держать в холодильнике помидоры. Лучше всего хранить их в миске с фруктами при комнатной температуре, но вы должны съесть их как можно скорее, чтобы получить наилучший вкус.

Картошку лучше хранить в картонной коробке или бумажном пакете в прохладном темном месте, но не в холодильнике. Софи Нахмад также напомнила, что картофель, который уже начал прорастать, все еще пригоден к употреблению.

При комнатной температуре гораздо дольше сохраняются баклажаны, вне прямых солнечных лучей.

Листья шпината, капусты и салата следует хранить в закрытой коробке на кухонной бумаге, которая будет впитывать лишнюю влагу.

Напомним, ученые назвали продукт, который запрещено употреблять после сорока.

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