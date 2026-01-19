Готовим без света: рецепт торта из печенья

Приготовить торт из печенья очень легко / © Pixabay

Вам понадобится всего три ингредиента для приготовления этого простого торта — и все это без духовки.

Основа этого торта — печенье, и именно от него во многом зависит конечный результат. Лучше всего подходит пряничное. Если же хочется нейтрального варианта, то можно использовать готовое песочное печенье или «к чаю». Сметана для этого торта должна быть густой жирностью 20-25%.

Ингредиенты:

Печенье — 600 г

Сметана — 300 г

Сахар — 70 г

Приготовление

Густую сметану смешайте с сахаром и перемешайте. Приблизительно 3 столовых ложки крема отложите для оформления торта.

200 граммов печенья протрите. Оставьте часть для посыпания верха и боков торта.

В сметанно-сахарную массу всыпьте измельченное печенье и перемешайте.

Форму для выпечки выстелите пищевой пленкой и выложите на дно печенье в 1 слой. Сверху равномерно распределите массу из печенья и сметаны, разровняйте. Знакрите еще одним слоем печенья. И так продолжайте, пока масса не кончится.

Верх торта смажьте сметаной с сахаром, которую вы заранее отложили. Поставьте в холодильник минимум в час.

По желанию торт можно украсить фруктами, орехами.

