Готовим домашний квас из цикория

Домашний квас из цикория в летнюю жару поможет утолить жажду

Цикорий – натуральный заменитель кофе имеет много питательных веществ, полезен диабетикам, при артрите, циррозе печени, болезнях поджелудочной железы, других болезнях.

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А еще из цикория можно приготовить вкусный квас. которое будет спасением в жаркие дни.

Предлагаем рецепт кваса из цикория, который пенится как магазинный.

Ингредиенты для приготовления кваса из цикория

вода – 3 литра,

сахар – 200 г,

цикорий – столовая ложка,

лимонная кислота – пол чайной ложки,

сухие дрожжи – одна чайная ложка

Как приготовить квас

В емкость наливаем три литра воды, добавляем сахар, лимонную кислоту и цикорий. Все тщательно перемешиваем.

Ставим на огонь, доводим смесь до кипения. Как только вода с ингредиентами закипит, убираем емкость из огня и охлаждаем. Жидкость нужно остудить до комнатной температуры.

Как только жидкость станет комнатной температуры, нужно засыпать сухие дрожжи по поверхности. Когда дрожжи впитают влагу, хорошо перемешайте.

Накройте смесь марлей или просто крышкой и оставьте квас при комнатной температуре на 6 часов.

Через 6 часов на поверхности напитка должна появиться пенка, значит, дрожжи активизировались.

Процедите квас, разлейте в бутылки, закрутите крышками. Поставьте в холодильник на несколько дней. Квас готов к употреблению

Если закрытую бутылку оставить при комнатной температуре, то согревшись, брожение снова активизируется и квас начнет бродить дальше.

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