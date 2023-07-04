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Готовим домашний квас из цикория

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
2 мин
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Готовим домашний квас из цикория

Квас из цикория

Домашний квас из цикория в летнюю жару поможет утолить жажду

Цикорий – натуральный заменитель кофе имеет много питательных веществ, полезен диабетикам, при артрите, циррозе печени, болезнях поджелудочной железы, других болезнях.

А еще из цикория можно приготовить вкусный квас. которое будет спасением в жаркие дни.

Предлагаем рецепт кваса из цикория, который пенится как магазинный.

Ингредиенты для приготовления кваса из цикория

  • вода – 3 литра,
  • сахар – 200 г,
  • цикорий – столовая ложка,
  • лимонная кислота – пол чайной ложки,
  • сухие дрожжи – одна чайная ложка

Как приготовить квас

  • В емкость наливаем три литра воды, добавляем сахар, лимонную кислоту и цикорий. Все тщательно перемешиваем.
  • Ставим на огонь, доводим смесь до кипения. Как только вода с ингредиентами закипит, убираем емкость из огня и охлаждаем. Жидкость нужно остудить до комнатной температуры.
  • Как только жидкость станет комнатной температуры, нужно засыпать сухие дрожжи по поверхности. Когда дрожжи впитают влагу, хорошо перемешайте.
  • Накройте смесь марлей или просто крышкой и оставьте квас при комнатной температуре на 6 часов.
  • Через 6 часов на поверхности напитка должна появиться пенка, значит, дрожжи активизировались.
  • Процедите квас, разлейте в бутылки, закрутите крышками. Поставьте в холодильник на несколько дней. Квас готов к употреблению
  • Если закрытую бутылку оставить при комнатной температуре, то согревшись, брожение снова активизируется и квас начнет бродить дальше.

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Дата публикации
Просмотры
226
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