Капуста в пакете: готовить одно удовольствие, а вкус – ни с чем не сравнить

Что приготовить из капусты, чтобы было вкусно и быстро? Можно потушить на сковороде, а можно запечь в духовке, в пакете. Обязательно попробуйте – готовить такую капусту одно удовольствие – поставить в духовку и все. Главное не забыть вовремя вынуть. А вкус капусты в пакете просто потрясающий, совсем не похожий на жареную или тушеную капусту.

Как приготовить капусту – запечь в духовке в пакете

Итак, что приготовить капусту в пакете, нашинкуем ее соломкой. Если жесткая капуста, нужно помять ее руками.

Для полкилограмма капусты берем луковицу среднего размера, режем кубиками, небольшую морковь натрем на большой терке. Добавляем соль, черный молотый перец по вкусу и 4 ст. л растительного масла, все перемешиваем.

Капусту с ингредиентами кладем в рукав для запекания или пакет, добавляем лавровый лист, закрепляем края.

Кладем в разогретую духовку и готовим за 200 градусов 30-40 минут.

По желанию внутри приготовления капусту можно вытащить, чтобы потрясти для равномерного приготовления.

Достаем из духовки, капуста готова. Таким образом, приготовленная капуста может служить.

Капуста в пакете является отличным гарниром, а если добавить к приготовленной капусте, например, обжаренные колбаски или мясо, то получится полноценное второе блюдо. В холодном виде такая капуста я замечательной закуской, а для пирожков – это просто незаменимая начинка.

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