Капуста в пакете: готовить одно удовольствие, а вкус – ни с чем не сравнить

Как приготовить капусту, чтобы не тушить и не жарить
Что приготовить из капусты, чтобы было вкусно и быстро? Можно потушить на сковороде, а можно запечь в духовке, в пакете. Обязательно попробуйте – готовить такую капусту одно удовольствие – поставить в духовку и все. Главное не забыть вовремя вынуть. А вкус капусты в пакете просто потрясающий, совсем не похожий на жареную или тушеную капусту.
Как приготовить капусту – запечь в духовке в пакете
- Итак, что приготовить капусту в пакете, нашинкуем ее соломкой. Если жесткая капуста, нужно помять ее руками.
- Для полкилограмма капусты берем луковицу среднего размера, режем кубиками, небольшую морковь натрем на большой терке. Добавляем соль, черный молотый перец по вкусу и 4 ст. л растительного масла, все перемешиваем.
- Капусту с ингредиентами кладем в рукав для запекания или пакет, добавляем лавровый лист, закрепляем края.
- Кладем в разогретую духовку и готовим за 200 градусов 30-40 минут.
- По желанию внутри приготовления капусту можно вытащить, чтобы потрясти для равномерного приготовления.
Достаем из духовки, капуста готова. Таким образом, приготовленная капуста может служить.
Капуста в пакете является отличным гарниром, а если добавить к приготовленной капусте, например, обжаренные колбаски или мясо, то получится полноценное второе блюдо. В холодном виде такая капуста я замечательной закуской, а для пирожков – это просто незаменимая начинка.
Читайте также: