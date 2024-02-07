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Картофель с заправкой из брынзы и оливок: рецепт эффектного гарнира

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
276 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
1 мин
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Картофель с заправкой из брынзы и оливок: рецепт эффектного гарнира

Картофель с заправкой из брынзы и оливок / Фото: Credits

Отварной картофель – любимый многими корнеплод. Все очень просто: нужно очистить картофель и отварить. Приготовить заправку из брынзы, лимонного сока. Выложить на картофель, затем украсить оливками и зеленью.

Ингредиенты

картофель
8 шт.
брынза
150 г
оливки без косточек
100 г
лимонный сок
1 ст. л.
сметана
3 ст. л.
масло сливочное
70 г
зелень (петрушка, укроп)
соль
  1. Картофель очистите и вымойте. Сварите до готовности 20 минут, жидкость слейте. Добавьте сливочное масло, закройте крышкой и встряхните, чтобы масло распределилось по картофелю.
  2. Для заправки: в миску выложите брынзу, натертую на мелкой терке, лимонный сок, сметану. Посолите и перемешайте до однородной массы.
  3. На блюдо выложите горячий картофель, сверху распределите заправку. Посыпьте зеленью и украсьте целыми оливками.

Советы: 

  • Если брынза очень плотная, добавьте еще сметаны.
  • Оливки используйте любые.

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