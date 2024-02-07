Картофель с заправкой из брынзы и оливок: рецепт эффектного гарнира

Отварной картофель – любимый многими корнеплод. Все очень просто: нужно очистить картофель и отварить. Приготовить заправку из брынзы, лимонного сока. Выложить на картофель, затем украсить оливками и зеленью.
Ингредиенты
- картофель
- 8 шт.
- брынза
- 150 г
- оливки без косточек
- 100 г
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- сметана
- 3 ст. л.
- масло сливочное
- 70 г
- зелень (петрушка, укроп)
- соль
- Картофель очистите и вымойте. Сварите до готовности 20 минут, жидкость слейте. Добавьте сливочное масло, закройте крышкой и встряхните, чтобы масло распределилось по картофелю.
- Для заправки: в миску выложите брынзу, натертую на мелкой терке, лимонный сок, сметану. Посолите и перемешайте до однородной массы.
- На блюдо выложите горячий картофель, сверху распределите заправку. Посыпьте зеленью и украсьте целыми оливками.
Советы:
- Если брынза очень плотная, добавьте еще сметаны.
- Оливки используйте любые.
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