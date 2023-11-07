Пюрешка, к которой не нужна котлетка: оригинальный рецепт от Эктора Хименес-Браво

Украинский и канадский шеф-повар поделился с подписчиками в Instagram рецептом картофельного пюре, которое можно подавать как основное блюдо.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- сливочное масло
- 50 г
- молоко
- 50 мл
- головка чеснока
- 1 шт
- растительное масло
- 20 мл
- зелень укропа свежая
- 10 гр
- соль
- У головки чеснока срежьте верхушку, обнажив зубчики. Положите ее в фольгу, сбрызните маслом, посолите, заверните и запекайте 15-20 мин в разогретой духовке на 180°С.
- Отварной картофель выжмите через пресс, а затем протрите через сито. Переложите в сотейник и варите на малом огне, постепенно добавляйте сливочное и растительное масло, постоянно помешивая по принципу заварного крема.
- Снимите с огня, добавьте молоко и тщательно перемешайте.
- Добавьте запеченный чеснок и зелень, перемешайте еще раз.
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