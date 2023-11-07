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Пюрешка, к которой не нужна котлетка: оригинальный рецепт от Эктора Хименес-Браво

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
746 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
178
Время на прочтение
1 мин
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Пюрешка, к которой не нужна котлетка: оригинальный рецепт от Эктора Хименес-Браво

Картофельное пюре с чесноком / Фото: Getty Images

Украинский и канадский шеф-повар поделился с подписчиками в Instagram рецептом картофельного пюре, которое можно подавать как основное блюдо.

Ингредиенты

картофель
500 г
сливочное масло
50 г
молоко
50 мл
головка чеснока
1 шт
растительное масло
20 мл
зелень укропа свежая
10 гр
соль
  1. У головки чеснока срежьте верхушку, обнажив зубчики. Положите ее в фольгу, сбрызните маслом, посолите, заверните и запекайте 15-20 мин в разогретой духовке на 180°С.
  2. Отварной картофель выжмите через пресс, а затем протрите через сито. Переложите в сотейник и варите на малом огне, постепенно добавляйте сливочное и растительное масло, постоянно помешивая по принципу заварного крема.
  3. Снимите с огня, добавьте молоко и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте запеченный чеснок и зелень, перемешайте еще раз.

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Дата публикации
Просмотры
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