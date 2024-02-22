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Рассыпчатая красная чечевица: рецепт для микроволновой печи

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
358 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
1 мин
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Рассыпчатая красная чечевица: рецепт для микроволновой печи

Рассыпчатая красная чечевица / Фото: Credits

Такой способ приготовления, позволяет чечевице не превратить ее в кашу. Подавайте как на гарнир, либо используйте для салатов.

Ингредиенты

чечевица красная
150 г
вода
250 г
соль
0,5 ч. л.
  1. Зерна красной чечевицы хорошо промойте под струей холодной воды.
  2. Выложите в стеклянную посуду, которая предназначена для микроволновой печи.
  3. Влейте горячую воду и отправьте в микроволновую печь на семь минут, не накрывая крышкой на самый сильный режим 900-1000 Вт.

Советы:

  • Если мощность вашей микроволновой печи меньше, то время готовки увеличьте на две минуты.

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