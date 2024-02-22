Рассыпчатая красная чечевица: рецепт для микроволновой печи

Такой способ приготовления, позволяет чечевице не превратить ее в кашу. Подавайте как на гарнир, либо используйте для салатов.
Ингредиенты
- чечевица красная
- 150 г
- вода
- 250 г
- соль
- 0,5 ч. л.
- Зерна красной чечевицы хорошо промойте под струей холодной воды.
- Выложите в стеклянную посуду, которая предназначена для микроволновой печи.
- Влейте горячую воду и отправьте в микроволновую печь на семь минут, не накрывая крышкой на самый сильный режим 900-1000 Вт.
Советы:
- Если мощность вашей микроволновой печи меньше, то время готовки увеличьте на две минуты.
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